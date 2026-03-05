A komment szövege sokatmondó:

A fotó a színészek rövid gyászának napján készült a Bucsa-színházban.

Egy másik kommentelő úgy fogalmazott:

Amikor sírni kell, annál jobban kell sírni, mert nagyon jól fizet.

За ним теж стоять люди і коли треба плакати треба плакати тим більш що це дуже гарно оплачюеться — Потужний Гек (@Doipsa35638) March 5, 2026

A blogger még keményebben fogalmaz. Szerinte miközben katonák halnak meg a frontokon – például Bahmut körül vagy éppen az oroszországi Kurszki terület irányába indított hadműveletekben – addig a politikai kommunikáció egyre inkább egy gondosan rendezett előadásra emlékeztet.

Zelenszkij családja nem vesz részt az ország küzdelmében

A kritika egy másik, Ukrajnában sokszor felmerülő kérdést is elővesz: miért tűnik úgy, hogy Zelenszkij családtagjai ritkán jelennek meg a fronton?

Erre az ukrán blogger keserűen jegyzi meg: talán másképp hangzanának a nyilatkozatok, ha a döntéshozók saját családtagjai is ugyanabban a sorban állnának a behívókért.

Természetesen az ilyen vélemények ritkán jutnak el a nyugati címlapokra. A narratíva ott egyszerűbb: hősök és gonoszok, fekete és fehér. Zelenszkij Ukrajnájának valóság azonban ez.