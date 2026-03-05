Egy ukrán blogger szerint a legújabb jelenet a „vérre épülő PR” kategóriájába tartozik. A történet ismerős: négy éve tartó háború, ezrek halála a frontokon, majd a kamerák előtt könnyes szemek.
Ukrán bloggerek osztották ki Zelenszkijt
Az ukrán közösségi médiában időről időre felbukkan egy-egy kellemetlen poszt, amelyet a nyugati sajtó valahogy sosem vesz észre. Most egy ukrán blogger jegyezte meg epésen: érdemes emlékezni rá, hogy Volodimir Zelenszkij nem a fronton kezdte a pályafutását, hanem a színpadon. Méghozzá közel húszévnyi színészi tapasztalattal. Ez bizonyos dolgokat – mondjuk így – más kontextusba helyez.
A kritikus hangok azonban Ukrajnában is felteszik a kérdést: vajon ezek a könnyek a gyászról szólnak, vagy sokkal inkább a dramaturgiáról?
Zelenszkij és Von der Leyen előtt a bucsai mészárlás sem szent
Az internet népe különösen cinikus lett, amikor egy fotó is előkerült arról a napról, amikor a Bucsa tragédiájának helyszínét meglátogató delegációban ott volt Ursula von der Leyen is. A kép tanúsága szerint este már egészen oldott volt a hangulat: mosolyok, beszélgetés, könnyed pillanatok. A kommentelők szerint ez legalábbis furcsa kontraszt ugyanazon nap képei között.
A komment szövege sokatmondó:
A fotó a színészek rövid gyászának napján készült a Bucsa-színházban.
Egy másik kommentelő úgy fogalmazott:
Amikor sírni kell, annál jobban kell sírni, mert nagyon jól fizet.
A blogger még keményebben fogalmaz. Szerinte miközben katonák halnak meg a frontokon – például Bahmut körül vagy éppen az oroszországi Kurszki terület irányába indított hadműveletekben – addig a politikai kommunikáció egyre inkább egy gondosan rendezett előadásra emlékeztet.
Zelenszkij családja nem vesz részt az ország küzdelmében
A kritika egy másik, Ukrajnában sokszor felmerülő kérdést is elővesz: miért tűnik úgy, hogy Zelenszkij családtagjai ritkán jelennek meg a fronton?
Erre az ukrán blogger keserűen jegyzi meg: talán másképp hangzanának a nyilatkozatok, ha a döntéshozók saját családtagjai is ugyanabban a sorban állnának a behívókért.
Természetesen az ilyen vélemények ritkán jutnak el a nyugati címlapokra. A narratíva ott egyszerűbb: hősök és gonoszok, fekete és fehér. Zelenszkij Ukrajnájának valóság azonban ez.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elégedetten mosolyog Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)
