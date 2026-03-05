Orbán Viktor felszólal a gazdasági évnyitón - kövesse nálunk élőben

Ma tartja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a 2026. évi gazdasági évnyitó rendezvényét. A tíz órakor kezdődő eseményen felszólalt Nagy Elek, a szervezet elnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály jegybankelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor felszólal a gazdasági évnyitón. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök tavaly a gazdasági évnyitón arról beszélt, hogy Magyarországnak döntő szava van az ukrán uniós tagságot illetően, most kell világossá tenni, hogy akarjuk-e vállalni az ezzel járó pénzügyi terheket vagy sem. A Barátság kőolajvezeték leállítása miatt, valószínű, hogy az ukrán zsarolás, az iráni háború miatt előáll új geopolitikai helyzet és az ezek miatt várható változásokról is beszélni fog idén a miniszterelnök.

Varga Mihály: stabilitás és bizalom

Az elmúlt egy év eredménye, stabilitás és bizalom - mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Az elmúlt egy évben jelentősen csökkent az infláció, nőtt a devizatartalék.

Nagy Márton: felértékelődik az energiabiztonság

A kiszámíthatatlan globális környezetben is a vállalkozóbarát hozzáállásáról tett tanúbizonyságot a kormán - közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Energiabiztonság, vállalkozóbarát adórendszer, a gazdaságfejlesztési források hatékony felosztása a legfontosabb kérdések - mutatott rá. Olyan kort látunk, ahol a lokális háborúk körül felmerül az energiabiztonság kérdése, főként versenyképesség oldaláról.

Emellett a vámháború kérdésköre, a globális minimumadó kérdésköre és egyéb kérdések mind-mind azt mutatja, hogy a versenyképesség tekintetében az adórendszerek igenis egyre fontosabbak lesznek. És a harmadik pedig a fejlesztő állam kérdésköre, hogy az állam az tényleg magára veszi azt a feladatot, hogy fejlesztő államként lép be a gazdaság irányításba - mutatott rá Nagy Márton.

Fontosnak nevezte, hogy ebben a helyzetben az energiabiztonságnak egy fontos eleme, hogy egyrészről a saját termelésünket növeljük. 2021 óta Magyarország energiatermelése 8,5%-kal emelkedett. És a fogyasztásunkat csökkentjük, ami azt jelenti, hogy nem azt, hogy kevesebbet termeljünk, hanem azt jelenti, hogy hatékonyabb módon fogyasszuk el az energiát. A fogyastásunk 9,6%-kal csökkent, ezért a nettó energiaimportunk volumene 16%-kal kevesebb ma, mint 21-ben volt. Ezt hívják alkalmazkodásnak, ezen végigmentünk. Az árat nem tudjuk befolyásolni a földgáz, az áram, a kőolaj ára, de azért itt van két darab kőolajár, a Brent és az Urálnak az ára. Ebből is látszik, hogy az orosz nyersolaj ma mondjuk 20 dollárral olcsóbb, mint a nyugati típusú olaj. Tehát egy orosz olaj, egy orosz üzemanyagra, nyersolajra támaszkodó gazdaság az igenis versenyképesebb lehet.