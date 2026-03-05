Rekordmennyiségű villamos energiát importált Ukrajna

Egyetlen hónap alatt a Magyarországról érkező szállítások volumene majdnem 54 százalékkal nőtt, ami a legnagyobb bővülést jelenti az összes importirány közül, írta az Origo.

A második legfontosabb forrásnak Szlovákia számít, amely az ukrán áramimport mintegy 18 százalékát adta februárban.

Ukrajna ki van szolgáltatva áramimportnak

Összességében az ukrán villamosenergia-import látványosan megugrott: a 2025 februárjában mért mennyiséghez képest az idei adatok már ötszörös növekedést mutatnak. Az is figyelemre méltó, hogy 2026-ban Ukrajna eddig egyáltalán nem exportált villamos energiát – miközben korábban rendszeresen szállított áramot az európai piacokra.