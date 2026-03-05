Ukrajna kiszolgáltatott az áramimportnak. A vonatkozó adatokat az ExPro portál tette közzé. A jelentés szerint a teljes import közel felét, mintegy 49 százalékát Magyarországról vásárolta meg Ukrajna.
Rekordmennyiségű villamos energiát importált Ukrajna
Rekordmennyiségű villamos energiát importált 2026 februárjában Ukrajna – derül ki az ukrán energetikai statisztikai adatokból. Az adatok szerint a legnagyobb beszállító Magyarország lett, amely a teljes import jelentős részét biztosította az ország számára.
Egyetlen hónap alatt a Magyarországról érkező szállítások volumene majdnem 54 százalékkal nőtt, ami a legnagyobb bővülést jelenti az összes importirány közül, írta az Origo.
A második legfontosabb forrásnak Szlovákia számít, amely az ukrán áramimport mintegy 18 százalékát adta februárban.
Ukrajna ki van szolgáltatva áramimportnak
Összességében az ukrán villamosenergia-import látványosan megugrott: a 2025 februárjában mért mennyiséghez képest az idei adatok már ötszörös növekedést mutatnak. Az is figyelemre méltó, hogy 2026-ban Ukrajna eddig egyáltalán nem exportált villamos energiát – miközben korábban rendszeresen szállított áramot az európai piacokra.
A helyzetet tovább bonyolította, hogy február 23-án Robert Fico szlovák miniszterelnök bejelentette: Szlovákia leállítja az Ukrajnába irányuló sürgősségi villamosenergia-szállításokat. A döntést azzal indokolta, hogy leállt az orosz kőolaj tranzitja a Barátság kőolajvezetéken Szlovákia irányába.
Az ukrán rendszerirányító, az Ukrenerho ugyanakkor közölte: a szlovák döntés nem veszélyezteti az ország energiarendszerének stabilitását.
Az adatok mindenesetre azt mutatják, hogy az ukrán villamosenergia-rendszer jelenleg jelentős mértékben az európai importra támaszkodik, és ebben a folyamatban Magyarország kulcsszereplővé vált.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)
