Az energiaellátás összeomlott, Ukrajna a túlélés határán

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros a háború kitörése óta a legsúlyosabb energiaválságával néz szembe.

Kijev jelenleg csupán a normál működéséhez szükséges villamos energia körülbelül felével rendelkezik, ezért számos kerületben naponta 18–20 órás áramkimaradások tapasztalhatók, miközben a lakók fűtés nélkül kénytelenek átvészelni a mínusz 17 Celsius-fokos éjszakákat.

A helyzetet tovább rontják az újabb orosz támadások és a rendkívüli időjárási körülmények. Bár nemzetközi támogatással és folyamatos helyreállítási munkálatokkal próbálják biztosítani az ellátást, Klicsko arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost az infrastruktúra terhelésének csökkentése érdekében.

💔🇺🇦

Kyiv -15🥶

No power

No heat

Grocery stores closed

Kyiv residents fight to survive the cold

Supporting each other & holding on

Where are you world 😔 pic.twitter.com/yOCeVzTWr5 — AnnaT 🇬🇧 🫶 🇺🇦 (@1AnnaT) January 14, 2026

Bár a harcok túlnyomórészt Ukrajna keleti térségeiben zajlanak, Kijev továbbra is kiemelt célpont maradt: földi offenzíva nem fenyegeti, ugyanakkor drón- és rakétacsapásokkal elérhető. Egyes értékelések szerint Oroszország célja a lakosság megtörése és a főváros élhetetlenné tétele – írja az Origo.

Közben a közösségi médiában is sorra jelennek meg videók a jelenlegi állapotokról.

Az egyik X -bejegyzés azt írja: