Az energiaellátás összeomlott, Ukrajna a túlélés határán

Az orosz drón- és rakétacsapások Kijevben a háború eddigi legsúlyosabb fűtési és áramellátási krízisét okozták, közvetlenül a téli hideg beköszöntekor. A támadások a város energetikai infrastruktúráját vették célba: transzformátorállomások, valamint a helyi hő- és áramtermelő erőművek estek ki, aminek következtében a főváros áramellátása napokra összeomlott, és mintegy ötszáz lakóépület maradt fűtés nélkül. Kijev jelenleg a szokásos energiaigényének csak töredékével működik, a rendelkezésre álló áramot kizárólag a létfontosságú rendszerek működtetésére fordítják.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 18:42
A fényképen egy étterem előtt álló áramgenerátor látható a 2026. január 18-i áramszünet idején Kijev központjában Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
Ukrajna – különösen Kijev – súlyos válsághelyzetbe került az energetikai hálózatot ért orosz támadások és a rendkívüli téli hideg miatt. A kialakult helyzetre reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot rendelt el az energiaszektorban.

Az orosz drón- és rakétacsapások miatt Ukrajna a háború eddigi legsúlyosabb fűtési és áramellátási krízisét éli (Fotó: AFP/ Danylo Antoniuk)
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros a háború kitörése óta a legsúlyosabb energiaválságával néz szembe.

Kijev jelenleg csupán a normál működéséhez szükséges villamos energia körülbelül felével rendelkezik, ezért számos kerületben naponta 18–20 órás áramkimaradások tapasztalhatók, miközben a lakók fűtés nélkül kénytelenek átvészelni a mínusz 17 Celsius-fokos éjszakákat.

A helyzetet tovább rontják az újabb orosz támadások és a rendkívüli időjárási körülmények. Bár nemzetközi támogatással és folyamatos helyreállítási munkálatokkal próbálják biztosítani az ellátást, Klicsko arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost az infrastruktúra terhelésének csökkentése érdekében.

Bár a harcok túlnyomórészt Ukrajna keleti térségeiben zajlanak, Kijev továbbra is kiemelt célpont maradt: földi offenzíva nem fenyegeti, ugyanakkor drón- és rakétacsapásokkal elérhető. Egyes értékelések szerint Oroszország célja a lakosság megtörése és a főváros élhetetlenné tétele – írja az Origo.

Közben a közösségi médiában is sorra jelennek meg videók a jelenlegi állapotokról.

Az egyik X -bejegyzés azt írja: 

Az emberek sátrakat állítanak fel lakásaikban, műanyag palackokból és forró vízből rögtönzött fűtőberendezéseket készítenek és gyertyafénynél melegítik az ételt. Ez a valóság Ukrajnában. Kint –16 fok van, és az orosz támadások folytatódnak.

Egy másik posztban azt írják: „Üdvözlet Kijevből és a svéd nagykövetségről. Ukrajnában hideg van, és sok ukrán barátunk küzd a mindennapi élet nehézségeivel. Mi itt vagyunk, hogy támogassuk őket, hogy együtt dolgozzunk az energiaellátás, a béke és a humanitárius szükségletek érdekében.”

Ismét egy másik szerint: „Az emberek minden lehetséges eszközzel próbálnak melegen maradni: a hideg beköszöntével plüssjátékokkal tömítik el az ablakok réseit.”

Egy újabb támadást követően több ezer lakásban ismét megszűnt a fűtés

Mindeközben egy újabb orosz rakéta- és dróntámadásról számolt be az ukrán média. A Dzerkalo Tyzhnia azt írta, hogy Vitalij Klicsko kijevi polgármester tájékoztatása szerint 

január 20-án a támadás után Kijevben 5635 épület maradt fűtés nélkül, amelyeknek mintegy 80 százaléka lakóépület volt, és ahol a fűtést nem sokkal korábban állították helyre a január 9-i tüzérségi támadást követően.

A legutóbbi támadás miatt a főváros egy részén élők átmenetileg víz nélkül is maradtak. A közmű- és energiaszolgáltatók azon dolgoznak, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák a fűtés-, víz- és áramellátást a kijevi otthonokban.

Borítókép: 2026. január 18-i áramszünet Kijevben (Fotó: AFP)

