Ukrajna – különösen Kijev – súlyos válsághelyzetbe került az energetikai hálózatot ért orosz támadások és a rendkívüli téli hideg miatt. A kialakult helyzetre reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot rendelt el az energiaszektorban.
Az energiaellátás összeomlott, Ukrajna a túlélés határán
Az orosz drón- és rakétacsapások Kijevben a háború eddigi legsúlyosabb fűtési és áramellátási krízisét okozták, közvetlenül a téli hideg beköszöntekor. A támadások a város energetikai infrastruktúráját vették célba: transzformátorállomások, valamint a helyi hő- és áramtermelő erőművek estek ki, aminek következtében a főváros áramellátása napokra összeomlott, és mintegy ötszáz lakóépület maradt fűtés nélkül. Kijev jelenleg a szokásos energiaigényének csak töredékével működik, a rendelkezésre álló áramot kizárólag a létfontosságú rendszerek működtetésére fordítják.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros a háború kitörése óta a legsúlyosabb energiaválságával néz szembe.
Kijev jelenleg csupán a normál működéséhez szükséges villamos energia körülbelül felével rendelkezik, ezért számos kerületben naponta 18–20 órás áramkimaradások tapasztalhatók, miközben a lakók fűtés nélkül kénytelenek átvészelni a mínusz 17 Celsius-fokos éjszakákat.
A helyzetet tovább rontják az újabb orosz támadások és a rendkívüli időjárási körülmények. Bár nemzetközi támogatással és folyamatos helyreállítási munkálatokkal próbálják biztosítani az ellátást, Klicsko arra kérte a lakosságot, hogy amennyiben tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost az infrastruktúra terhelésének csökkentése érdekében.
Bár a harcok túlnyomórészt Ukrajna keleti térségeiben zajlanak, Kijev továbbra is kiemelt célpont maradt: földi offenzíva nem fenyegeti, ugyanakkor drón- és rakétacsapásokkal elérhető. Egyes értékelések szerint Oroszország célja a lakosság megtörése és a főváros élhetetlenné tétele – írja az Origo.
Közben a közösségi médiában is sorra jelennek meg videók a jelenlegi állapotokról.
Az egyik X -bejegyzés azt írja:
Az emberek sátrakat állítanak fel lakásaikban, műanyag palackokból és forró vízből rögtönzött fűtőberendezéseket készítenek és gyertyafénynél melegítik az ételt. Ez a valóság Ukrajnában. Kint –16 fok van, és az orosz támadások folytatódnak.
További Külföld híreink
Egy másik posztban azt írják: „Üdvözlet Kijevből és a svéd nagykövetségről. Ukrajnában hideg van, és sok ukrán barátunk küzd a mindennapi élet nehézségeivel. Mi itt vagyunk, hogy támogassuk őket, hogy együtt dolgozzunk az energiaellátás, a béke és a humanitárius szükségletek érdekében.”
Ismét egy másik szerint: „Az emberek minden lehetséges eszközzel próbálnak melegen maradni: a hideg beköszöntével plüssjátékokkal tömítik el az ablakok réseit.”
További Külföld híreink
Egy újabb támadást követően több ezer lakásban ismét megszűnt a fűtés
Mindeközben egy újabb orosz rakéta- és dróntámadásról számolt be az ukrán média. A Dzerkalo Tyzhnia azt írta, hogy Vitalij Klicsko kijevi polgármester tájékoztatása szerint
január 20-án a támadás után Kijevben 5635 épület maradt fűtés nélkül, amelyeknek mintegy 80 százaléka lakóépület volt, és ahol a fűtést nem sokkal korábban állították helyre a január 9-i tüzérségi támadást követően.
További Külföld híreink
A legutóbbi támadás miatt a főváros egy részén élők átmenetileg víz nélkül is maradtak. A közmű- és energiaszolgáltatók azon dolgoznak, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák a fűtés-, víz- és áramellátást a kijevi otthonokban.
Borítókép: 2026. január 18-i áramszünet Kijevben (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Patrióták frakciója új taggal bővül, az Európai Bizottság hibát hibára halmoz
Ursula von der Leyenék a gazdák kárára intézkednek.
Deutsch Tamás: Az EP új sebességfokozatba kapcsol Ukrajna háborús finanszírozásában
Az Európai Parlament 2026 elején új sebességfokozatba kapcsol Ukrajna háborús finanszírozásában, és már ezen a héten újabb, brutális méretű támogatásról kíván dönteni az EP-ben többségben lévő háborús koalíció.
Egyre dühösebbek a gazdák
Az Európai Parlament előtt követeltek vétót a Mercosur-megállapodásra
Az EP támogatja az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós hiteltámogatás jogalkotási folyamatának felgyorsítását
Brüsszel többek között támogatná Ukrajna védelmi iparát és annak integrációját az Európai Védelmi Ipari Bázisba.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Patrióták frakciója új taggal bővül, az Európai Bizottság hibát hibára halmoz
Ursula von der Leyenék a gazdák kárára intézkednek.
Deutsch Tamás: Az EP új sebességfokozatba kapcsol Ukrajna háborús finanszírozásában
Az Európai Parlament 2026 elején új sebességfokozatba kapcsol Ukrajna háborús finanszírozásában, és már ezen a héten újabb, brutális méretű támogatásról kíván dönteni az EP-ben többségben lévő háborús koalíció.
Egyre dühösebbek a gazdák
Az Európai Parlament előtt követeltek vétót a Mercosur-megállapodásra
Az EP támogatja az Ukrajnának szánt kilencvenmilliárd eurós hiteltámogatás jogalkotási folyamatának felgyorsítását
Brüsszel többek között támogatná Ukrajna védelmi iparát és annak integrációját az Európai Védelmi Ipari Bázisba.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!