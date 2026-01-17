Rendkívüli

Légiriadóra ébredtek a kijeviek és még fűtés sem volt

Az éjszaka folyamán robbanások rázták meg Kijevet, a hatóságok pedig többször is légiriadót rendeltek el a városban. Moszkva közlése szerint a támadások az ukrán fegyveres erők korábbi akcióira adott válasznak tekinthetők, és csak katonai célpontokat érintettek. Eközben Ukrajna súlyos energiaellátási gondokkal küzd, az állampolgárok fűtés, áram és víz nélkül dacolnak a dermesztő hideggel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 10:02
Orosz támadás érte Kijevet Forrás: AFP
A mínusz 15 Celsius-fokos fagy ellenére a kijevi lakosoknak nem volt nyugodt éjszakája, helyi sajtóértesülések szerint az orosz erők ismét támadásokat hajtottak végre az ukrán főváros ellen. Több robbanás történt, a légiriadót először megszüntették, majd később újra elrendelték – számolt be róla az Origo a Ria Novosztyi cikke alapján.

Az éjjel kétszer is megszólalt a légiriadó Kijeven, sokaknál nincs fűtés
Az éjjel kétszer is megszólalt a légiriadó Kijeven, sokaknál nincs fűtés
Fotó: HENNADII MINCHENKO / NurPhoto

Ahogy arról lapunk is beszámolt Ukrajna súlyos energiaellátási gondokkal küzd: a polgárok fűtés, áram és víz nélkül dacolnak a dermesztő hideggel és ez különösen Kijevben okoz válságos helyzetet. A folytatódó orosz csapások nyomán pénteken ismét számos lakóépület maradt fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan fagypont alatt maradt. 

Az Obscsesztvennoje televízió szombati tájékoztatása szerint az éjszaka során másodszor is detonációk voltak hallhatók a városban. Ukrajna digitális átalakulásért felelős minisztériumának online térképe alapján a légiriadót helyi idő szerint 2:33-kor hirdették ki, ezt később visszavonták, majd 7:33-kor ismét elrendelték azt.

Moszkva közlése szerint a támadások az ukrán fegyveres erők akcióira adott válaszként történtek: az orosz hadsereg nagy pontosságú fegyvereket vetett be levegőből, tengerről és szárazföldről, valamint drónokat is használtak, állításuk szerint 

kizárólag katonai létesítményeket és az ukrán hadiiparhoz tartozó célpontokat támadtak.

Január 1-jétől Ciprus látja el az Európai Unió soros elnöki feladatait. Ursula von der Leyen ciprusi látogatásán egyértelművé tette az új elnökség prioritásait: további elköteleződést sürget Ukrajna háborús finanszírozása mellett, az ukrajnai konfliktus támogatásának fenntartását és az ország európai uniós csatlakozási folyamatának végrehajtását.

Borítókép: Orosz támadás érte Kijevet (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekparászka boróka

Apróságnak tűnik…

Bayer Zsolt avatarja

…de ne menjünk el mellette.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

