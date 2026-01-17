Légiriadóra ébredtek a kijeviek és még fűtés sem volt

A mínusz 15 Celsius-fokos fagy ellenére a kijevi lakosoknak nem volt nyugodt éjszakája, helyi sajtóértesülések szerint az orosz erők ismét támadásokat hajtottak végre az ukrán főváros ellen. Több robbanás történt, a légiriadót először megszüntették, majd később újra elrendelték – számolt be róla az Origo a Ria Novosztyi cikke alapján.

Az éjjel kétszer is megszólalt a légiriadó Kijeven, sokaknál nincs fűtés

Fotó: HENNADII MINCHENKO / NurPhoto

Ahogy arról lapunk is beszámolt Ukrajna súlyos energiaellátási gondokkal küzd: a polgárok fűtés, áram és víz nélkül dacolnak a dermesztő hideggel és ez különösen Kijevben okoz válságos helyzetet. A folytatódó orosz csapások nyomán pénteken ismét számos lakóépület maradt fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan fagypont alatt maradt.