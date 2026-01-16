brüsszeli tervUkrajnaOrbán Balázsországgyűlési választás 2026

Brüsszel tervei szembemennek a magyar érdekkel

Orbán Balázs új videót osztott meg a brüsszeli tervekről, amiben Ursula von der Leyen bevallja, hogy nem az európai emberek érdekét, hanem az ukrán EU-csatlakozást és a migránsok elosztását tartja fontosnak. A magyar kormány álláspontja szerint ezek a lépések szembemennek a magyar érdekkel, de ameddig Magyarországon nemzeti kormány van, a brüsszeli terveket nem fogjuk végrehajtani.

Magyar Nemzet
2026. 01. 16. 13:24
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg a közösségi oldalán a brüsszeli tervekről. Ursula von der Leyen a brüsszeli bizottság tagjainak Cipruson tett látogatásán arról beszélt, hogy tovább kell támogatni a háborút, Ukrajna EU-csatlakozását végre kell hajtani és szét kell osztani a migránsokat az európai országok között.

A brüsszeli terveket Magyarország nem fogja végrehajtani
A brüsszeli terveket Magyarország nem fogja végrehajtani. Forrás: Facebook/Orbán Balázs

Világosan látszik, hogy a brüsszeli út minden elemében szembemegy a magyar érdekkel – a Tisza és a DK mégis erre az útra terelné Magyarországot. Szó nem lehet róla! A Fidesz a biztos választás!

– írta a videóhoz a politikai igazgató.

– Ez az a pillanat, amikor fenn kell tartanunk az erős és tartós támogatást, hogy Ukrajnát erőpozícióba hozzuk – nemcsak a harctéren, hanem a tárgyalóasztalnál is – hangoztatja a videóban Von der Leyen, aki megerősítette, hogy Ukrajna uniós csatlakozása továbbra is központi téma. A bizottsági elnök elmondta, hogy gazdasági lökést remél az ukrán csatlakozástól, ami szerinte a jövőbeli növekedés és gazdasági virágzás motorja lehet, de ezután bevallotta, hogy 

Ukrajna jelenlegi szükségletei hatalmasak.

Az ukrán EU-csatlakozáson túl még egy fontos témát említ Von der Leyen:

Együtt kell működnünk a migráció és menekültügyi paktum végrehajtásában. A következő hat hónap döntő fontosságú lesz.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a következő néhány hónap Magyarországon létfontosságú lesz, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli háborús és migrációs tervek útjában.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

