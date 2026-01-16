Brüsszel tervei szembemennek a magyar érdekkel

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új videót osztott meg a közösségi oldalán a brüsszeli tervekről. Ursula von der Leyen a brüsszeli bizottság tagjainak Cipruson tett látogatásán arról beszélt, hogy tovább kell támogatni a háborút, Ukrajna EU-csatlakozását végre kell hajtani és szét kell osztani a migránsokat az európai országok között.
Világosan látszik, hogy a brüsszeli út minden elemében szembemegy a magyar érdekkel – a Tisza és a DK mégis erre az útra terelné Magyarországot. Szó nem lehet róla! A Fidesz a biztos választás!
– írta a videóhoz a politikai igazgató.
