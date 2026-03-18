Magyar Péter az összeomlás szélén, egyre nagyobb őrültségekkel traktálja a híveit

Nehezen dolgozza fel a Tisza Párt elnöke, hogy Orbán Viktor miniszterelnök népszerűsége igencsak magasan áll, az emberek pedig önszántukból mennek el meghallgatni a kormányfőt. Magyar Péter szerint a Fidesz rendezvényein valójában ázsiai statiszták és bértapsolók vannak, és csak a kiosztott krumpli és hagyma miatt vesznek részt rajta az emberek.

2026. 03. 18. 13:15
Nehéz napokat él meg Magyar Péter, akinek az idegrendszere jól láthatóan akkor adta fel végleg a harcot, miután világossá vált számára, mekkora tömeg vett részt a központi nemzeti ünnepségen a Kossuth téren, ahol az Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hallgató tömeg nem fért el. Pechére a kormányfő azóta országjárásba is kezdett, így a Tisza Párt elnöke a kampány utolsó heteit most annak szenteli, hogy híveinek arról beszéljen: 

szerinte a Fidesz zöldséggel vesztegeti meg a szavazókat, Orbán Viktorra pedig csak a bértapsolók és az ázsiai statiszták kíváncsiak.

Magyar Péter az egyik videójában arra is kitért, hogy Orbán Viktor országjárásának egri állomásán például a színpad a tér felét elfoglalta, emiatt az a kevés ember is soknak tűnt. A Tisza elnök különös okfejtésére Deák Daniel úgy reagált, ő maga személyesen is ott volt a rendezvényen, és szinte nem is volt színpad, inkább egy dobogó nagyságú fellépőn tartotta meg beszédét a miniszterelnök.  

– Ez a dobogó három-négy métert foglalt el a térből, és ahogy a felvételekből is látszik, megtelt a Dobó tér, kifejezetten sokan kíváncsiak voltak Orbán Viktorra – fűzte hozzá a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki szerint Magyar Péter azért jön az újabb és újabb hazugságokkal, mert zavarja, hogy Orbán Viktor országjárása sikeres. Megjegyezte, a Tisza elnökének egója nyilvánvalóan sérült, amikor rádöbbent, az egri tiszás rendezvény helyszíne hiába volt sokkal kisebb, és még így sem volt telt ház.

 

Orbán Viktor: Baj van a toronyban odaát

Magyar Péter szerint ráadásul a Fidesz 110 ezer zsák krumplival és vöröshagymával akarja megvesztegetni az embereket, és rábírni őket, hogy menjenek el Orbán Viktor rendezvényeire. Kocsis Máté szerint Magyar Péter valódi kampány helyett ismét csak politikai figyelemkeltést folytat. – Figyelj, országjáráson vagyok éppen Bács-Kiskun megyében. És tudod, mi történt? Nem hoztunk 110 zsák krumplit, hanem kaptunk egy nagy rekesz zöldséget ajándékba a munkatársaimmal olyan emberektől, akik hallani sem akarnak rólad – közölte a frakcióvezető, aki feltette azt a költői kérdést is: – Na de Peti! Honnan jött a 110? Miért pont 110? És te mekkora barom vagy?

Magyar Péter eszmefuttatására a miniszterelnök kurtán és nevetve reagált, Orbán Viktor szerint 

baj van a toronyban odaát.

– Megérintette őket a vereség szele, hogy a magyarok előjöttek: Békemenet, Kaposvár, aztán Eger. Azt hitték, komolyan elhitték, hogy Magyarországon lehet ukránbarát politikával választást nyerni úgy, hogy Brüsszel támogatja őket. Hát nem – közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy ilyenkor keserű az ébredés, sok butaság elhangzik, de jókat fog derülni a következő napokban a jobboldal.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

