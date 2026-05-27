Világszerte nő a feszültség: drámai fejlemények Belgiumtól Kijevig

Eszkalálódhat az orosz–ukrán háború

Az orosz–ukrán háború újabb fordulóponthoz érhet: a legutóbbi orosz civileket ért ukrán dróntámadás, az arra adott orosz válasz és a „szuperfegyverként” emlegetett Oresnyik rakéta bevetése újabb eszkalációs spirál lehetőségét veti fel. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint Moszkva egyelőre nem feltétlenül területi célokat, hanem elrettentést és politikai nyomásgyakorlást követ.

Az ötödik éve zajló háború háború újabb drámai fejezetét jelentette, mikor május 22-én éjszaka dróntámadás érte a Luhanszki Állami Pedagógiai Egyetem sztarobelszki főiskolájának oktatási épületét és kollégiumát.

A nemzetközi média képviselői megtekintik a sztarobelszki szakfőiskola romjait és egy diákotthont, amelyet egy dróntámadás megrongált az orosz ellenőrzés alatt álló Luhanszki régióban, 2026. május 25-én (Fotó: Anadolu/AFP/Dmitri Chirciu)

A támadást az ukrán fegyveres erők hajtották végre négy merevszárnyú pilóta nélküli repülőeszközzel.

A brutális éjszakai támadásban 21 fiatal orosz diák meghalt és sokan megsérültek, az épületben több tucat fiatal tartózkodott. Oroszország terrorcselekménynek nevezte a történteket, és a nemzetközi közösséget is felszólította az eset elítélésére.