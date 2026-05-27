Világszerte nő a feszültség: drámai fejlemények Belgiumtól Kijevig

Egyszerre több súlyos nemzetközi fejlemény is növeli a bizonytalanságot: a Közel-Keleten egy Izrael és a Hezbollah közötti nagyszabású konfliktus veszélye rajzolódik ki, de az orosz–ukrán háborúban is újabb eszkalációtól tartanak az Oresnyik rakéta bevetése után. Eközben Belgiumban súlyos vasúti baleset történt, az orosz külügy pedig újabb ukrajnai csapások lehetőségéről beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 0:03
Forrás: AFP
Eszkalálódhat az orosz–ukrán háború

Az orosz–ukrán háború újabb fordulóponthoz érhet: a legutóbbi orosz civileket ért ukrán dróntámadás, az arra adott orosz válasz és a „szuperfegyverként” emlegetett Oresnyik rakéta bevetése újabb eszkalációs spirál lehetőségét veti fel. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint Moszkva egyelőre nem feltétlenül területi célokat, hanem elrettentést és politikai nyomásgyakorlást követ.
Az ötödik éve zajló háború háború újabb drámai fejezetét jelentette, mikor május 22-én éjszaka dróntámadás érte a Luhanszki Állami Pedagógiai Egyetem sztarobelszki főiskolájának oktatási épületét és kollégiumát.

Oresnyik
A nemzetközi média képviselői megtekintik a sztarobelszki szakfőiskola romjait és egy diákotthont, amelyet egy dróntámadás megrongált az orosz ellenőrzés alatt álló Luhanszki régióban, 2026. május 25-én (Fotó: Anadolu/AFP/Dmitri Chirciu)

A támadást az ukrán fegyveres erők hajtották végre négy merevszárnyú pilóta nélküli repülőeszközzel.

A brutális éjszakai támadásban 21 fiatal orosz diák meghalt és sokan megsérültek, az épületben több tucat fiatal tartózkodott. Oroszország terrorcselekménynek nevezte a történteket, és a nemzetközi közösséget is felszólította az eset elítélésére.

Szörnyű tragédia Belgiumban

A belgiumi Buggenhout települést súlyos baleset rázta meg, amikor egy személyvonat ütközött össze egy iskolásokat szállító kisbusszal. A tragédiának négy halálos áldozata is van. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a tűzoltók – számolt be róla a VRT News.

Iskolabuszt tartolt le egy személyvonat Belgiumban
Iskolabuszt tarolt le egy személyvonat Belgiumban (Fotó: AFP)

A baleset reggel negyed kilenc körül történt a Vierhuizen vasúti átjárónál.

Egyelőre nem tudni pontosan, mi vezetett az ütközéshez, az első információk szerint az átjáró a baleset pillanatában le volt zárva. Kilencen utaztak a kisbuszban: a sofőr, egy kísérő és hét gyermek, akik többségükben középiskolás korúak voltak. A diákok egy speciális nevelési igényű gyermekeket oktató intézménybe jártak.

Lavrov figyelmeztette a kijevi diplomatákat

Az orosz elnök megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót arról, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indítanak az ukrán fegyveres erők által használt létesítmények, valamint a döntéshozatali központok ellen – közölte az orosz diplomáciai tárca hétfő este.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

Lavrov szerint ez válaszként történik majd a „kijevi rezsim” által az orosz területen élő békés lakosság és polgári célpontok ellen folytatott „terrorcselekményekre”.

A telefonbeszélgetés során Lavrov felhívta Rubio figyelmét az orosz külügyminisztérium hétfői közleményére, amelyben Moszkva arra kérte az Egyesült Államokat és a Kijevben képviselettel rendelkező többi országot, hogy gondoskodjanak diplomáciai személyzetük és állampolgáraik evakuálásáról az ukrán fővárosból.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
