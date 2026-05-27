Világszerte nő a feszültség: drámai fejlemények Belgiumtól Kijevig

Eszkalálódhat az orosz–ukrán háború
Az orosz–ukrán háború újabb fordulóponthoz érhet: a legutóbbi orosz civileket ért ukrán dróntámadás, az arra adott orosz válasz és a „szuperfegyverként” emlegetett Oresnyik rakéta bevetése újabb eszkalációs spirál lehetőségét veti fel. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint Moszkva egyelőre nem feltétlenül területi célokat, hanem elrettentést és politikai nyomásgyakorlást követ.
Az ötödik éve zajló háború háború újabb drámai fejezetét jelentette, mikor május 22-én éjszaka dróntámadás érte a Luhanszki Állami Pedagógiai Egyetem sztarobelszki főiskolájának oktatási épületét és kollégiumát.
A támadást az ukrán fegyveres erők hajtották végre négy merevszárnyú pilóta nélküli repülőeszközzel.
A brutális éjszakai támadásban 21 fiatal orosz diák meghalt és sokan megsérültek, az épületben több tucat fiatal tartózkodott. Oroszország terrorcselekménynek nevezte a történteket, és a nemzetközi közösséget is felszólította az eset elítélésére.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!