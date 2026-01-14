A választás tétje hatalmas, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli tervek útjában

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentéssel kapcsolatban arról számolt be, hogy Brüsszelben és Kijevben is mindenki kezdi elveszíteni a józan eszét. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna három év alatt háromszor annyi pénzt kapott az uniótól, mint Magyarország a csatlakozás óta, és az uniós tervek szerint ez a támogatási politika a következő években sem változna.

A 2026-os országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli tervek útjában. Fotó: Ritzau Scanpix

A Zelenszkij által követelt nyolcszzmilliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne.