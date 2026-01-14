orosz-ukrán háborúországgyűlési választás 2026Szijjártó Péter

A választás tétje hatalmas, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli tervek útjában

Amíg a jelenlegi szuverén, nemzeti kormány van hatalmon, addig Brüsszel biztosan nem küldheti el a magyarok pénzét Ukrajnába, ezért is rendkívül nagy az április 12-i választás tétje – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 11:30
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az Ukrajna EU-s finanszírozásáról szóló friss jelentéssel kapcsolatban arról számolt be, hogy Brüsszelben és Kijevben is mindenki kezdi elveszíteni a józan eszét. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna három év alatt háromszor annyi pénzt kapott az uniótól, mint Magyarország a csatlakozás óta, és az uniós tervek szerint ez a támogatási politika a következő években sem változna.

A 2026-os országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli tervek útjában
A 2026-os országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli tervek útjában. Fotó: Ritzau Scanpix

A Zelenszkij által követelt nyolcszzmilliárd dolláros hitelfelvétel minden magyar családnak több mint 1,3 millió forintba kerülne.

Brüsszel már eddig is eurószázmilliárdokat költött az európai emberek pénzéből arra, hogy az ukrajnai háborút meg az ottani korrupt rezsimet finanszírozza. Ehhez képest az ukránok most benyújtottak egy nyolcszázmilliárd dolláros követelést. Azt akarják, hogy az Európai Unió tíz éven keresztül nyolcszázmilliárd dollárt adjon Ukrajnának csak arra, hogy magát az államot működtessék, tehát a katonai védelmi kiadásokról itt még nem is beszéltünk

– hangsúlyozta. Majd aláhúzta: arról fog szólni az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb vitája Brüsszelben, hogy odaadják-e ezt a összeget Ukrajnának az európai emberek pénzéből. A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy nyilvánvaló, hogy ehhez össze kell söpörni minden pénzt, ami csak van az Európai Unióban, be kell söpörni a pénzt az emberektől, köztük a magyar emberektől is, hogy aztán ezt elküldhessék Ukrajnába.

De amíg mi vagyunk kormányon, addig a magyar emberek pénzéből egyetlen forintot sem küldünk Ukrajnába. A magyar emberek pénzét Brüsszel nem használhatja fel ennek a nyolcszázmilliárd dollárnak a keretében

– szögezte le. Szijjártó Péter rámutatott, hogy az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma készített is egy jelentést, ami erről az ügyről szól, és ebből világosan kiderül, hogy Brüsszel már javaslatokat is tett arra, hogy honnan vegyék el azt a pénzt, amit aztán Ukrajnába elküldhetnek.

Azt akarják, hogy szüntessük meg az otthonteremtési támogatásokat, és a magyar fiatalok lakáshoz jutásának támogatása helyett adjuk oda a pénzt Ukrajnának. Azt akarják, hogy szüntessük meg a 13. havi nyugdíjat, a 14. havi nyugdíjat is felejtsük el, tehát ahelyett, hogy a magyar nyugdíjasoknak adjuk a pénzt, küldjük el Ukrajnába

– sorolta. Brüsszelben azt akarják, hogy vegyék el az adómentességet az édesanyáktól, hogy a családi adókedvezményeket kurtítsák meg. A magyar családok, a magyar édesanyák és gyerekek támogatása helyett azt akarják, hogy a pénzt Ukrajnába küldje a magyar kormány. Azt akarják, hogy zárják be a kórházakat, és különböző egészségügyi leépítéseket vigyenek véghez Magyarországon.

Azt akarják, hogy szüntessük meg a fiatalok munkáshitelét, azaz a magyar fiatal munkások támogatása helyett küldjük a pénzt Ukrajnába. És azt akarják, hogy töröljük el a rezsicsökkentést, legyen sokszorosa a rezsiköltsége a magyar családoknak

– fűzte hozzá. A miniszter ugyanakkor kijelentette, hogy mindez biztosan nem fog sikerülni, ameddig a jelenlegi kormány van hatalmon. A tét nagy, mert Brüsszel el akarja küldeni ezt a nyolcszázmilliárd dollárt az ukránoknak, de ezt csak akkor tudják megtenni, ha arról egyetértés van, és ezért akarják, hogy Magyarországon egy Brüsszelhez hű bábkormány jöjjön létre. Egy olyan kormány, amelyik beleegyezik abba, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába lehessen küldeni.

A magyar emberek biztosak lehetnek benne, hogy a szuverén nemzeti kormány nem fogja engedni a magyar emberek pénzének Ukrajnába küldését. Nagy a tét, április 12-én eldönthetjük, hogy a magyar emberek pénzét Magyarországon a magyarokra vagy az ukrán állam működtetésére fordítsák

– összegzett. A kormányzat jelentést készített Ukrajna európai uniós finanszírozásáról és az ezzel összefüggésben követelt gazdasági intézkedésekről. Ennek célja, hogy összegezze az EU által már korábban biztosított támogatásokat, és bemutassa az előterjesztett pénzügyi igények hazánkra gyakorolt lehetséges hatásait.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

