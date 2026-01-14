A választás tétje hatalmas, hiszen csak a nemzeti kormány áll a brüsszeli tervek útjában

Brüsszel már eddig is eurószázmilliárdokat költött az európai emberek pénzéből arra, hogy az ukrajnai háborút meg az ottani korrupt rezsimet finanszírozza. Ehhez képest az ukránok most benyújtottak egy nyolcszázmilliárd dolláros követelést. Azt akarják, hogy az Európai Unió tíz éven keresztül nyolcszázmilliárd dollárt adjon Ukrajnának csak arra, hogy magát az államot működtessék, tehát a katonai védelmi kiadásokról itt még nem is beszéltünk
– hangsúlyozta. Majd aláhúzta: arról fog szólni az elkövetkezendő időszak egyik legfontosabb vitája Brüsszelben, hogy odaadják-e ezt a összeget Ukrajnának az európai emberek pénzéből. A tárcavezető arra figyelmeztetett, hogy nyilvánvaló, hogy ehhez össze kell söpörni minden pénzt, ami csak van az Európai Unióban, be kell söpörni a pénzt az emberektől, köztük a magyar emberektől is, hogy aztán ezt elküldhessék Ukrajnába.
De amíg mi vagyunk kormányon, addig a magyar emberek pénzéből egyetlen forintot sem küldünk Ukrajnába. A magyar emberek pénzét Brüsszel nem használhatja fel ennek a nyolcszázmilliárd dollárnak a keretében
– szögezte le. Szijjártó Péter rámutatott, hogy az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma készített is egy jelentést, ami erről az ügyről szól, és ebből világosan kiderül, hogy Brüsszel már javaslatokat is tett arra, hogy honnan vegyék el azt a pénzt, amit aztán Ukrajnába elküldhetnek.
