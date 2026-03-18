Így lettek „norvég testvérek” az iraki származású gyanúsítottak a 444-nél

A 444 cikkben számolt be arról, hogy három „norvég testvért” vettek őrizetbe az oslói amerikai nagykövetségnél történt robbantás ügyében. A beszámolóban ugyanakkor az is szerepel, hogy az érintettek iraki származású, norvég állampolgárságú személyek.
Ez a megfogalmazás többeknek is szemet szúrt. A Gerilla – Franciaország nevű Facebook-oldal például egy képernyőfotóval együtt reagált a cikkre, és nem is hagyta szó nélkül a „norvég testvér” kifejezést.
A posztban ironikusan reagáltak:
Abdul, Mohammed és Hasszán, a három norvég testvér. Csak a szokásos független-objektív színvonal…
– olvasható a bejegyzésben.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, három gyanúsítottat vettek őrizetbe az Egyesült Államok oslói nagykövetségénél történt robbantás ügyében. A támadást egy házilag készített pokolgéppel hajtották végre, amely megrongálta a nagykövetség konzuli részlegének bejáratát, de személyi sérülés nem történt. A norvég hatóságok terrorizmus gyanújával folytattak nyomozást.
Borítókép: Robbanás történt Oslóban (Fotó: AFP)
