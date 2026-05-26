Csaknem fél tucat új vizsgálóbizottságot hozott létre az Országgyűlés

Az összes, a Tisza-frakció által javasolt vizsgálóbizottság felállítását támogatta az Országgyűlés. A tervezet szerint a Tisza átmeneti szabályokkal rendezi, hogy a most felálló vizsgálóbizottságokra is vonatkozzanak a szigorúbb szabályok, amelyeket még nem fogadott el a parlament.

Gábor Márton
2026. 05. 26. 17:05
Fotó: Polyák Attila
A kekvák kapcsán a csomag rögzítené, hogy az általuk kezelt vagyon továbbra is nemzeti vagyonnak minősül, és lehetőséget teremtene az alapítványi konstrukciók megszüntetésére is.

Gazdasági és szociális vonatkozású elemként a javaslat átmenetileg felfüggesztené a devizahiteles végrehajtási eljárásokat, amíg azok felülvizsgálata le nem zárul.

A gyermekvédelem területén vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik, amely a benyújtók szerint az állami intézményrendszer működését és felelősségi viszonyait vizsgálná. Szintén vizsgálóbizottság létrehozását javasolják a kegyelmi ügy körülményeinek feltárására, különös tekintettel a döntéshozatali folyamatokra. Egy további kezdeményezés a rendszerváltást követő spontán privatizáció és a közvagyon változásainak feltárására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság felállítására vonatkozik.

A csomag része egy olyan szabályozási javaslat is, amely kötelezővé tenné a parlamenti vizsgálóbizottságok előtti megjelenést és adatszolgáltatást, valamint szankciókat vezetne be az együttműködés szándékos akadályozása esetére.

 

Borítókép: Forsthoffer Ágnes házelnök (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
