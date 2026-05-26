Csaknem fél tucat új vizsgálóbizottságot hozott létre az Országgyűlés

A kekvák kapcsán a csomag rögzítené, hogy az általuk kezelt vagyon továbbra is nemzeti vagyonnak minősül, és lehetőséget teremtene az alapítványi konstrukciók megszüntetésére is.
Gazdasági és szociális vonatkozású elemként a javaslat átmenetileg felfüggesztené a devizahiteles végrehajtási eljárásokat, amíg azok felülvizsgálata le nem zárul.
A gyermekvédelem területén vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik, amely a benyújtók szerint az állami intézményrendszer működését és felelősségi viszonyait vizsgálná. Szintén vizsgálóbizottság létrehozását javasolják a kegyelmi ügy körülményeinek feltárására, különös tekintettel a döntéshozatali folyamatokra. Egy további kezdeményezés a rendszerváltást követő spontán privatizáció és a közvagyon változásainak feltárására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság felállítására vonatkozik.
A csomag része egy olyan szabályozási javaslat is, amely kötelezővé tenné a parlamenti vizsgálóbizottságok előtti megjelenést és adatszolgáltatást, valamint szankciókat vezetne be az együttműködés szándékos akadályozása esetére.
