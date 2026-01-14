Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

ukrajnatámogatásbrüsszelbóka jános

Bóka János: Ukrajna három év alatt háromszor annyi pénzt kapott az uniótól, mint hazánk a csatlakozás óta

És ez a közeljövőben nem is változna.

2026. 01. 14. 10:03
Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt három évben Ukrajna Brüsszeltől nagyjából háromszor annyi pénzügyi forrást kapott, mint amennyi támogatás Magyarországnak az uniós csatlakozása óta összesen jutott – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán. Bóka János azt írta, az uniós tervek szerint ez a támogatási politika a következő években sem változna. Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy nyilvánosságra hozták az összegző jelentést, amelyből kiderül, hogy honnan kéne előteremteni azt a kilencmilliárd dollárt, amelyet Ukrajnának kellene fizetnünk. A részletekről ide kattintva olvashat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Voodimi Zelenszkij és Ursula von der Leyen. Fotó: AFP

Bóka János a bejegyzésében emlékeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly karácsonykor nyilvánosságra hozta az ukrán jóléti tervet, amely nyolcszázmilliárd dollár igényt fogalmaz meg az elkövetkező évtizedben Ukrajna újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére a katonai és védelmi kiadásokon felül. Kiemelte, hogy ez minden magyar családnak 1,3 millió forintot meghaladó terhet jelentene.

A szükséges fedezet előteremtésére az Európai Bizottság az európai szemeszterben eddig megfogalmazott ajánlásai és megindított kötelezettségszegési eljárásai alapján egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg: az otthonteremtési támogatások, a csok, a kedvezményes lakáshitelek és az illetékmentesség megszüntetése, valamint a magasabb ingatlanadók bevezetése; a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése; adóemelés, a progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, amely magasabb adóterhet róna a dolgozókra; a családoknak, fiataloknak és édesanyáknak járó adókedvezmények felülvizsgálata; a rezsicsökkentés eltörlése, a fosszilis energiatámogatások megszüntetése, valamint az orosz energiaimport teljes tiltása, amely akár három és félszeres rezsiár-emelkedést is okozhatna Magyarországon; az állampapírok hozamának megadóztatása; kórházbezárások, ágyszámcsökkentés; a fiataloknak szóló munkáshitel megszüntetése; a hazai kkv-k támogatásának csökkentése, miközben a külföldi nagyvállalatokat érintő különadók eltörlését sürgetik – sorolta Bóka János. 

Ez a háborús politika ára, amit a magyar emberekkel fizettetnének meg, ha hagyjuk. Ne legyenek kétségeink afelől, hogy a Tisza Párt mindezt végre is hajtaná

– fogalmazott a miniszter.

 

 

add-square Brüsszeli sarc

Kocsis Máté: Ettől totál idegbajt kapnak a tiszások és a DK-sok

Brüsszeli sarc 5 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu