Bóka János: Ukrajna három év alatt háromszor annyi pénzt kapott az uniótól, mint hazánk a csatlakozás óta

Az elmúlt három évben Ukrajna Brüsszeltől nagyjából háromszor annyi pénzügyi forrást kapott, mint amennyi támogatás Magyarországnak az uniós csatlakozása óta összesen jutott – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán. Bóka János azt írta, az uniós tervek szerint ez a támogatási politika a következő években sem változna. Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy nyilvánosságra hozták az összegző jelentést, amelyből kiderül, hogy honnan kéne előteremteni azt a kilencmilliárd dollárt, amelyet Ukrajnának kellene fizetnünk. A részletekről ide kattintva olvashat.

Voodimi Zelenszkij és Ursula von der Leyen. Fotó: AFP

Bóka János a bejegyzésében emlékeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly karácsonykor nyilvánosságra hozta az ukrán jóléti tervet, amely nyolcszázmilliárd dollár igényt fogalmaz meg az elkövetkező évtizedben Ukrajna újjáépítésére és gazdaságfejlesztésére a katonai és védelmi kiadásokon felül. Kiemelte, hogy ez minden magyar családnak 1,3 millió forintot meghaladó terhet jelentene.

A szükséges fedezet előteremtésére az Európai Bizottság az európai szemeszterben eddig megfogalmazott ajánlásai és megindított kötelezettségszegési eljárásai alapján egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg: az otthonteremtési támogatások, a csok, a kedvezményes lakáshitelek és az illetékmentesség megszüntetése, valamint a magasabb ingatlanadók bevezetése; a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése; adóemelés, a progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, amely magasabb adóterhet róna a dolgozókra; a családoknak, fiataloknak és édesanyáknak járó adókedvezmények felülvizsgálata; a rezsicsökkentés eltörlése, a fosszilis energiatámogatások megszüntetése, valamint az orosz energiaimport teljes tiltása, amely akár három és félszeres rezsiár-emelkedést is okozhatna Magyarországon; az állampapírok hozamának megadóztatása; kórházbezárások, ágyszámcsökkentés; a fiataloknak szóló munkáshitel megszüntetése; a hazai kkv-k támogatásának csökkentése, miközben a külföldi nagyvállalatokat érintő különadók eltörlését sürgetik – sorolta Bóka János.

Ez a háborús politika ára, amit a magyar emberekkel fizettetnének meg, ha hagyjuk. Ne legyenek kétségeink afelől, hogy a Tisza Párt mindezt végre is hajtaná

– fogalmazott a miniszter.