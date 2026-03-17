Feketekávéba csempészte a feleség a mérget, hogy megszabaduljon a férjétől, de a legfőbb célját így sem érte el

Az esküdtek Richinst hamisításban és csalásban is bűnösnek találták, mivel a férje halála után jogtalanul igényelte a biztosítási kártérítést. Az eredetileg öt hétre tervezett tárgyalást jelentősen megrövidítette, hogy a vádlott lemondott a vallomástétel jogáról. Ügyvédjei arra építették a védelmét, hogy az ügyészek nem tudtak megfelelő bizonyítékkal szolgálni védencük bűnösségére.

Az ügyészség szerint Richins, aki ingatlanügynökként házak felújításával és eladásával foglalkozott, súlyos adósságokba keveredett, és viszonya is volt egy másik férfival. A vád bemutatta egymással váltott szöveges üzeneteiket, valamint azt is, hogy a nő a férje tudta nélkül több életbiztosítást kötött rá körülbelül kétmillió dollár értékben. Richins internetes keresési előzményei között a halálos adag fentanilra és a mérgezésben elhunytak halotti bizonyítványára vonatkozó kérdéseket is találtak.