Filmsztárokkal ünnepelte az NBA-döntőbe jutást a New York Knicks

Harden szerint ők voltak a jobbak

A Clevelandnél Donovan Mitchell 31 pontig jutott; a Cavaliers 2018 óta először kapott ki 4-0-ra egy playoff-párharcban.

– Jobban kosárlabdáztak, ezt el kell ismerni. Nagyon elkapta őket a lendület – mondta el a Cavs edzője, Kenny Atkinson. A Knicks már az első félidőben 29 pontos előnyt is kialakított, és 68–49-re vezetett a nagyszünetben – ez már a negyedik alkalom volt a rájátszásban, hogy legalább 19 pontos fórral álltak 24 perc után.

A legnagyobb különbség a negyedik negyedben 45 pont volt.

Jalen Brunsonnal szemben James Harden védekezett a negyedik meccsen. Fotó: GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

James Harden – aki 12 pontig jutott, de 8 dobásából csak kettőt értékesített – a Cleveland kihagyott lehetőségeit emelte ki. A Cavaliers az első meccsen 22 pontos előnyt is elszórt, mielőtt hosszabbításban kikapott.

Igen, 4-0 lett, de nem adtunk magunknak esélyt. Őszintén, szerintem mi vagyunk a jobb csapat, de ezt a párharcban nem mutattuk meg

– mondta el a szakálláról ismert sztárhátvéd, aki korábban háromszor is a liga pontkirálya volt. A New York a címvédő Oklahoma City Thunder vagy a San Antonio Spurs ellen játszik majd a döntőben. A Nyugati főcsoport döntője 2-2-re áll, az 5. mérkőzést Oklahomában rendezik holnap hajnalban. A döntő június 3-án kezdődik.