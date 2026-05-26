Filmsztárokkal ünnepelte az NBA-döntőbe jutást a New York Knicks

Kedd hajnalban a New York Knicks 130-93-ra ütötte ki idegenben a Cleveland Cavaliers csapatát, így söpréssel, 4-0-s összesítéssel jutott be az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) nagydöntőjébe, ahol 1999 óta először szerepelhet. Az óriási New York-i ünneplést az sem rontotta el, hogy a söprés ellenére a Cavaliers játékosa, James Harden szerint a Cleveland a jobb a két csapat közül.

2026. 05. 26. 9:24
A New York Knicks játékosai ünneplik a Cleveland Cavaliers elleni győzelmet Fotó: JASON MILLER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Harden szerint ők voltak a jobbak

A Clevelandnél Donovan Mitchell 31 pontig jutott; a Cavaliers 2018 óta először kapott ki 4-0-ra egy playoff-párharcban.

– Jobban kosárlabdáztak, ezt el kell ismerni. Nagyon elkapta őket a lendület – mondta el a Cavs edzője, Kenny Atkinson. A Knicks már az első félidőben 29 pontos előnyt is kialakított, és 68–49-re vezetett a nagyszünetben – ez már a negyedik alkalom volt a rájátszásban, hogy legalább 19 pontos fórral álltak 24 perc után. 

A legnagyobb különbség a negyedik negyedben 45 pont volt. 

Jalen Brunsonnal szemben James Harden védekezett a negyedik meccsen. Fotó: GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

James Harden – aki 12 pontig jutott, de 8 dobásából csak kettőt értékesített – a Cleveland kihagyott lehetőségeit emelte ki. A Cavaliers az első meccsen 22 pontos előnyt is elszórt, mielőtt hosszabbításban kikapott.

Igen, 4-0 lett, de nem adtunk magunknak esélyt. Őszintén, szerintem mi vagyunk a jobb csapat, de ezt a párharcban nem mutattuk meg

 – mondta el a szakálláról ismert sztárhátvéd, aki korábban háromszor is a liga pontkirálya volt. A New York a címvédő Oklahoma City Thunder vagy a San Antonio Spurs ellen játszik majd a döntőben. A Nyugati főcsoport döntője 2-2-re áll, az 5. mérkőzést Oklahomában rendezik holnap hajnalban. A döntő június 3-án kezdődik.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

