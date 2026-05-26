Roland GarrosNovak DjokovicsStan WawrinkaGaël MonfilsCasper Ruud

Federer és Nadal üzent, Szvitolina sírt, zombi a Roland Garros pályáján

Két klasszisnak is búcsút intett a párizsi közönség. A 2015-ös Roland Garros-bajnok Stan Wawrinka és a 2008-as elődöntős Gael Monfils is hétfőn játszotta az utolsó meccsét a salakpályás Grand Slam-tornán. Mindketten érzelmes búcsúünnepséget kaptak, Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics is üzent nekik, nem véletlenül könnyezett a lelátón Monfils felesége, Elina Szvitolina is. Mindeközben a kétszeres döntős Casper Ruud a kelleténél kalandosabb továbbjutása után beszélt a párizsi hőségről.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 9:45
Gael Monfils búcsút int a Roland Garros közönségének, de felesége, Elina Szvitolina meccsein vélhetően feltűnik még a Grand Slam-tornán Fotó: AFP/Alain Jocard
– Olyan érzésem volt, mintha hőgutát kaptam volna. A negyedik szettben csak szédelegtem a pályán, mint egy zombi – mondta Ruud, aki idén 15. kiemelt Párizsban.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
