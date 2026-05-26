Wolff kimondta, amit a pilótái a rémálmaikban sem akarnak hallani

– A végén mindig könnyű azt mondani, hogy ez nagyszerű volt a csapatnak és a Forma–1-nek és mindannyian élveztük a csatát. Ez bizonyos mértékig igaz, de ott az érem másik oldala, amelyre nekünk figyelni kell. Néhányszor meleg volt a helyzet, amikor Kimi visszabújt és blokkolta a gumikat, annak kettős kiesés lehetett volna a vége. Nem azért, mert túl agresszív lett volna, hanem egyszerűen egy hiba következtében, és ezért ki kell elemezni a pilótákkal, nem érezték-e neccesnek a helyzetet, mert ha szerintük az volt, akkor rá kell jönnünk, hogyan kerülhetjük el a túl kockázatos szituációkat – mutatott rá a Mercedes csapatfőnöke.

Wolff kész behúzni a kéziféket

Wolff szerint előfordulhat, hogy a jövőben szigorú döntéseket kell majd meghozniuk. – Könnyű elfogadni a csatákat, de nem mindig leszünk fél másodperccel gyorsabbak mindenki másnál mögöttünk, amikor van előnyünk és mozgásterünk. Szóval bármennyire is sportszerűnek tűntünk ma azzal, hogy hagytuk őket versenyezni, előfordulhat, hogy vissza kell majd fognunk őket.

Csapatként, bármennyire is kellemetlen néha ez a helyzet, el kell fogadnunk, hogy erre a küzdelemre készültek egész életükben, ugyanakkor ha azt érezzük, hogy veszélyben vannak a csapat pontjai, vagy túl sok időt veszítünk az üldözőkhöz képest, akkor egy pillanatig sem haboznánk behúzni a kéziféket

– jelentette ki Wolff, aki a jelek szerint még sok nehéz pillanatnak néz elébe.