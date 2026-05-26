Paks vagy Fradi? Böde Dániel elárulta, mi jelenti számára az igazi otthont

– Mindig nagy megtiszteltetés a magyar válogatott mezt felvenni. Hogy Eb-n tudtam játszani, az egy plusz.

Az izlandi meccset sajnálom egy kicsit, hogy a gyerek berúgta előlem a gólt, mert tíz centiről csak nem tudtam volna hibázni. Azt sajnáltam egy picit, de az egész karrierem szerintem így kerek, ahogy van

– mondta Böde, aki a norvégok elleni pótselejtezőn látott elhíresült jelenetéről is beszélt, amikor saját elmondása szerint ellenfele „pofára esett, mint a zsíros kenyér”. – Az a túlzott győzni akarás eredménye volt. Benne van a sportban. Nem lett semmilyen következmény, nem állítottak ki, a csapat meg nyert, úgyhogy az a lényeg.

A végtelenbe és tovább?

A paksi támadó szerint a hosszú pályafutásának titka részben a genetika, részben pedig a mentalitás.

– A szüleimtől jó géneket örököltem. A mentalitás szerintem fontos, meg a szerencse is. Még élvezem a játékot. Sokszor van azért, hogy az edzésekhez nem mindig százszázalékosan égek, de mérkőzésre mindig próbálom felszívni magam, és úgy kihasználni az adódó lehetőségeket, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból. Szerintem ez a legfontosabb. Próbálok jövőre is így tenni. Az is óriási motiváció mindig, hogyha a gyermekeim itt vannak a mérkőzéseimen, és hozzájuk tudok szaladni.

Böde a jövőjéről is szót ejtett: bár már végzi az edzőképzést, egyelőre kizárólag a futballra koncentrál.

– Amíg focizom, addig a focira akarok koncentrálni. Egyszerre több lovat nem akarok megülni.

Arra a kérdésre pedig, hogy mit vár magától a következő szezonban, a rá jellemző egyszerűséggel válaszolt: – Minél több meccsen pályára lépjek, aztán a többit majd meglátjuk.

