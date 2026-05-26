böde dánielFerencvárosPaksmagyar válogatott

Paks vagy Fradi? Böde Dániel elárulta, mi jelenti számára az igazi otthont

Szeptemberben már a 40. életévét tölti be, mégis továbbra is meghatározó alakja az NB I-nek Böde Dániel. A Paksi FC rutinos támadója több mint 500 élvonalbeli mérkőzéssel a háta mögött sem gondol a visszavonulásra. Böde Dániel a Lelátó című műsorban pályafutásáról, a Ferencvárosnál töltött évekről, a válogatottságról, családjáról és a futball utáni terveiről is őszintén beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 10:08
A Paks lesz mindig az első a számára
A Paks lesz mindig az első a számára Forrás: paksifc.hu
– Mindig nagy megtiszteltetés a magyar válogatott mezt felvenni. Hogy Eb-n tudtam játszani, az egy plusz.

Az izlandi meccset sajnálom egy kicsit, hogy a gyerek berúgta előlem a gólt, mert tíz centiről csak nem tudtam volna hibázni. Azt sajnáltam egy picit, de az egész karrierem szerintem így kerek, ahogy van

– mondta Böde, aki a norvégok elleni pótselejtezőn látott elhíresült jelenetéről is beszélt, amikor saját elmondása szerint ellenfele „pofára esett, mint a zsíros kenyér”. – Az a túlzott győzni akarás eredménye volt. Benne van a sportban. Nem lett semmilyen következmény, nem állítottak ki, a csapat meg nyert, úgyhogy az a lényeg.

A végtelenbe és tovább?

A paksi támadó szerint a hosszú pályafutásának titka részben a genetika, részben pedig a mentalitás.

– A szüleimtől jó géneket örököltem. A mentalitás szerintem fontos, meg a szerencse is. Még élvezem a játékot. Sokszor van azért, hogy az edzésekhez nem mindig százszázalékosan égek, de mérkőzésre mindig próbálom felszívni magam, és úgy kihasználni az adódó lehetőségeket, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból. Szerintem ez a legfontosabb. Próbálok jövőre is így tenni. Az is óriási motiváció mindig, hogyha a gyermekeim itt vannak a mérkőzéseimen, és hozzájuk tudok szaladni.

Böde a jövőjéről is szót ejtett: bár már végzi az edzőképzést, egyelőre kizárólag a futballra koncentrál.

– Amíg focizom, addig a focira akarok koncentrálni. Egyszerre több lovat nem akarok megülni.

Arra a kérdésre pedig, hogy mit vár magától a következő szezonban, a rá jellemző egyszerűséggel válaszolt: – Minél több meccsen pályára lépjek, aztán a többit majd meglátjuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
