erste bankshelltisza párt

A multik és a bankok világából érkezett a Tisza sok képviselője

A parlamentbe került és fontos pozíciókat kapott képviselők közül többen is dolgoztak az Ersténél és a Vodafone-nál, vagy más nagy globális cégeknél. Így okkal feltételezhető, hogy a nagytőke érdekeinek képviselete hangsúlyos lehet Magyar Péter kormányzása során.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 8:31
Az Ellenpont emlékeztet: az Erste Bank volt az, amely egy áthallásos videóban buzdított a kormányváltásra még a kampányban.

A Pest vármegyei 13-as egyéni választókerületben megválasztott Hende Máté korábban a Shellhez hasonló másik globális üzemanyag-kereskedő multinál, a British Petrolnál dolgozott 2013 és 2016 között.

Mindkét cég óriásit kaszált az orosz energiahordozókról való leváláson.

Hende azóta az élet legkülönbözőbb területein kipróbálta magát, hiszen ceremóniamesterként és rádiósként is kereste a kenyerét.

A Komárom-Esztergom vármegyei 1. egyéni választókerületben mandátumhoz jutó Sopov Ildikó Éva Orbán Anitához hasonlóan a Vodafone Magyarországtól jött, ahol 2018-tól 2022-ig jogtanácsosként dolgozott. Tóthmajor Balázs, a Pest vármegyei 4. választókerület képviselője 2016–2018 között volt szintén a Vodafone alkalmazásában mint pénzügyi elemző, később a Morgan Stanley-nél, aztán az Interactive Brokersnél is dolgozott.

Pest vármegye 11. választókerületében szerzett mandátumot Szimon Renáta, aki az olasz tulajdonú bankóriás Unicreditnél volt bankár 2008–2009 között.

Borítókép: Bujdosó Andrea Shell-vezetőként (Forrás: Ellenpont)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
