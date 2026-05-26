A multik és a bankok világából érkezett a Tisza sok képviselője

Az Ellenpont emlékeztet: az Erste Bank volt az, amely egy áthallásos videóban buzdított a kormányváltásra még a kampányban.

A Pest vármegyei 13-as egyéni választókerületben megválasztott Hende Máté korábban a Shellhez hasonló másik globális üzemanyag-kereskedő multinál, a British Petrolnál dolgozott 2013 és 2016 között.

Mindkét cég óriásit kaszált az orosz energiahordozókról való leváláson.

Hende azóta az élet legkülönbözőbb területein kipróbálta magát, hiszen ceremóniamesterként és rádiósként is kereste a kenyerét.

A Komárom-Esztergom vármegyei 1. egyéni választókerületben mandátumhoz jutó Sopov Ildikó Éva Orbán Anitához hasonlóan a Vodafone Magyarországtól jött, ahol 2018-tól 2022-ig jogtanácsosként dolgozott. Tóthmajor Balázs, a Pest vármegyei 4. választókerület képviselője 2016–2018 között volt szintén a Vodafone alkalmazásában mint pénzügyi elemző, később a Morgan Stanley-nél, aztán az Interactive Brokersnél is dolgozott.

Pest vármegye 11. választókerületében szerzett mandátumot Szimon Renáta, aki az olasz tulajdonú bankóriás Unicreditnél volt bankár 2008–2009 között.