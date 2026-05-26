Fucsovics visszavonul? Bondár Anna újra Olijnyikova ellen készül

Eddig nem örülhettünk magyar győzelemnek a Roland Garroson. Fucsovics Márton és Bondár Anna is jó kezdés után bukott el végül egyesben, párosban mindketten meghökkentő sorsolást kaptak, eltérő okokból. A vállával bajlódó, s már a visszavonulás lehetőségére is gondoló Fucsovics az első kiemelt páros ellen lép pályára, Bondár pedig ezúttal párosban csap össze az őt korábban gyalázó ukrán Olijnyikovával, akinek a párospartnere Párizsban Udvardy Panna.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 6:54
Fucsovics Márton egyesben a Roland Garros első fordulójában kiesett, s párosbeli sikerre sincs sok esélye a vállával bajlódó magyar teniszezőnek Fotó: NurPhoto via AFP/Szaniszló Róbert
Fucsovics két éve rövid időre már kiesett a top 100-ból, de tavaly visszaküzdötte magát a top 50 környékére. Jelenleg a 65. helyen áll az ATP-rangsorban, de az idén szerzett pontok alapján nincs a legjobb 100 között. Azt hozzátette helyzetértékeléséhez a 2021-ben wimbledoni negyeddöntőig is eljutott magyar teniszező, hogy a pályafutására mindenképp büszke lehet.

Udvardy és Olijnyikova együtt Bondár ellen

Eddig nem örülhettünk magyar továbbjutásnak Párizsban, de ez a sorozat hamarosan mindenképp megszakad. Egyesbeli búcsúja után ugyanis Udvardy Panna és Bondár Anna egymás ellen lép pályára párosban.

Már ez is érdekessé tenné az összecsapást, az kifejezetten pikánssá, hogy Udvardy párospartnere az ukrán Olekszandra Olijnyikova, aki Bondár Annát nemrég háborús bűnösökhöz hasonlította, s nem hajlandó kezet fogni vele.

Ez a meccs biztosan nem kedden lesz, hanem várhatóan szerdán. Olijnyikovára kedden még az első egyes meccse vár a tornán, arra is harciasan készülhet az orosz Jelena Pridankina ellen.

Egyesben Gálfi Dalma maradt

Egyesben már csak egy magyar teniszező, Gálfi Dalma maradt versenyben a Roland Garroson, ő kedden a selejtezőből érkező egyiptomi Majar Serif ellen játszik. Továbbjutása esetén Gálfira a második körben jó eséllyel a címvédő Coco Gauff várna.

Kedden játszik Marozsán Fábián is, az olasz Mattia Bellucci oldalán lehet esélye a továbbjutásra a francia szabadkártyás duó, Clément Chidekh és Valentin Royer ellen. Stollár Fanny nyolcadik kiemelt párosa is ellenfelet kapott, de a bemutatkozásra még várnia kell Stollárnak és az amerikai Asia Muhammadnak, a Magali Kempen, Andreja Klepac belga, szlovén duó ellen nem kedden játszanak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
