Fucsovics visszavonul? Bondár Anna újra Olijnyikova ellen készül

Fucsovics két éve rövid időre már kiesett a top 100-ból, de tavaly visszaküzdötte magát a top 50 környékére. Jelenleg a 65. helyen áll az ATP-rangsorban, de az idén szerzett pontok alapján nincs a legjobb 100 között. Azt hozzátette helyzetértékeléséhez a 2021-ben wimbledoni negyeddöntőig is eljutott magyar teniszező, hogy a pályafutására mindenképp büszke lehet.

Udvardy és Olijnyikova együtt Bondár ellen

Eddig nem örülhettünk magyar továbbjutásnak Párizsban, de ez a sorozat hamarosan mindenképp megszakad. Egyesbeli búcsúja után ugyanis Udvardy Panna és Bondár Anna egymás ellen lép pályára párosban.

Már ez is érdekessé tenné az összecsapást, az kifejezetten pikánssá, hogy Udvardy párospartnere az ukrán Olekszandra Olijnyikova, aki Bondár Annát nemrég háborús bűnösökhöz hasonlította, s nem hajlandó kezet fogni vele.

Ez a meccs biztosan nem kedden lesz, hanem várhatóan szerdán. Olijnyikovára kedden még az első egyes meccse vár a tornán, arra is harciasan készülhet az orosz Jelena Pridankina ellen.