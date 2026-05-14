Magyar teniszező áll össze a Bondár Annát megalázó ukrán Olijnyikovával
Bejelentették, hogy a magyar teniszezők közül két férfi és három női játékos szerepelhet biztosan párosban a jövő vasárnap kezdődő idei Roland Garros főtábláján. Egészen pikáns helyzet áll elő azzal, hogy Udvardy Panna párosban Olekszandra Olijnyikovával indul. Az ukrán teniszező februárban háborús indokkal alázta meg Bondár Annát, aki szintén indul a Roland Garroson.
