A rajongók és a kritikusok is gyűlölik, mégis rekordnézettséget ért el az Eufória utolsó évada
Bár a kritikusok és sok régi rajongó sem volt maradéktalanul elégedett az Eufória harmadik évadával, a nézettségi adatok azt mutatják, hogy a sorozat továbbra is óriási tömegeket képes a képernyők elé ültetni. A vitatott finálé ellenére az HBO sikerszériája rekordközeli számokkal búcsúzott.
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