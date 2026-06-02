Rendkívüli

Sulyok Tamás: Fenyegetéseken nem alapulhat demokrácia, nincs helye a lemondásomnak

Sally FieldfilmkritikaNetflix

A Netflixet letarolta egy tudálékos óriáspolip, aki összebarátkozott Forrest Gump anyukájával

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Olivia Newman rendezett már filmet természetközpontú bestsellerregényből, az Ahol a folyami rákok énekelnek kritikai fogadtatása viszont meglehetősen vegyes volt. A rendező ezúttal Shelby Van Pelt azonos című sikerkönyvét adaptálta a filmre, és bár A boldogságnak nyolc karja van sem tudja maradéktalanul átemelni az alapanyag erényeit, a múlt lezáratlan fájdalmairól és a célok kereséséről szóló történet így is képes megdolgoztatni a könnycsatornákat.

Dani Áron
2026. 06. 02. 5:30
Forrás: Netflix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez egyszerre köszönhető annak, hogy az özvegykaraktereket már évtizedek óta magabiztosan megszemélyesítő Sally Field és a minden filmjében brillírozó Lewis Pullman remek párost alkotnak, élettel töltik meg az ismerős szituációkat is, de még inkább köszönhető a film és a regény egyetlen igazán eredeti ötletének, miszerint Marcellus egyszerre narrátora és alakítója is a cselekménynek. Mintha Alfred Molina CGI-polipjában csak az isteni gondviselés öltött volna testet, ennek megfelelően – a regény rajongóinak kisebb bánatára, amiben a polip több elmés észrevételt tesz az emberek furcsa működésére – csak nagyon kevés képernyőidőt kap. 

Nem oldja meg az emberek gondjait, akik szinte észrevétlen természetességgel táncolnak ki minden helyzetből, ami örömet hozhatna nekik, de csendes szemlélődőként épp ahhoz segíti hozzá őket, amire a legnagyobb szükségünk lenne: hogy a sok kommunikációs nehézség, érzelmi zavarodottság és meg nem élt gyász ellenére észrevegyék egymást.

– Nyolc karom tele van tapintásra, szaglásra és ízlelésre képes korongokkal. Bármelyik érintésemmel több jelet fogok, mint amit egy ember felfoghatna. Valószínűleg egyetlen csápomban több az intelligencia, mint egy ember egész koponyájában – állapítja meg Marcellus a komolytalanságot nem ismerő száraz humorával, miközben úgy világít rá a létezés és a természet csodáira, mintha csak egy természetfilmet néznénk. A boldogságnak nyolc karja van nem akarja – nem is tudná – újradefiniálni a gyászról szóló történeteket, de nem is kell neki. Néha elég az is, hogy egyszerre képes megríkatni és mosolyra fakasztani.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

A demokrácia megdicsőülése, illetve a garázdaság

Bayer Zsolt avatarja

Tényleg ehhez fogjuk tartani magunkat?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu