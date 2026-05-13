Az ördög ma már sportcipőt visel, de Meryl Streep 20 év alatt sem öregedett semmit

Andyhez hasonlóan Emily (Emily Blunt) is más élethelyzetben van már húsz évvel korábbi önmagához képest: Miranda személyi asszisztenséből a divatvilág befolyásos szereplőjévé küzdötte fel magát, az élete látszólag siker és csillogás, amire mindig is vágyott, őt viszont az a valóság csapja arcul, hogy ez a világ mégiscsak üres és sekélyes, még ha a hangsúlyok nem is ezen vannak.

Az ördög Pradát visel 2. ugyanis nemcsak a hagyományos újságíráshoz írt szerelmes levél, hanem a divat világából is a fennkölt részeket emeli a pajzsára.

Hovatovább, Meryl Streep főhőse egyenesen azt hirdeti, hogy a luxus a szépség utolsó mentsvára ebben a kapzsi és nihilisztikus világban, amit Justin Theroux techmilliárdosa és mamutvállalat-tulajdonos B. J. Novak testesít meg. Ez a megható tündérmese a valóságban persze aligha lehet igaz állítás, de egy romantikus komédia keretei között mégis ugyanúgy működik, minthogy a nyomasztó munkahelyi légkört fenntartó Miranda egy szerethető karakter. A látszólagos ellentmondás nemcsak abból fakad, hogy a rideg lekezelés mögött Streep ismét sikerrel villantja fel a karakter sebezhetőségét, hanem abból is, hogy a szemben álló felek közül mindig a gyengébbnek szurkolunk. És ezúttal úgy adódik, hogy a Diort, Pradát és Valentinót viselő eliteknek szurkolunk a sportcipős Jeff Bezosok ellenében.