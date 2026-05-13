filmkritikaAnne HathawayMeryl Streep

Az ördög ma már sportcipőt visel, de Meryl Streep 20 év alatt sem öregedett semmit

Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt húsz évvel az Az ördög Pradát visel után mit sem veszítettek szépségükből és intellektusukból, az újságírás és a divat világa azonban határozottan cudarabb napjait éli. A folytatásban nincs is idő a nosztalgiá­ra, mert a bajok csőstül jönnek.

Dani Áron
2026. 05. 13. 5:30
Anne Hathaway, Meryl Streep, és Stanley Tucci Az ördö Pradát visel 2-ben. Forrás: TMDb
Emily Blunt mostanában éli sztárstátusza csúcsait, a csúnyácska irodistája végérvényesen megszépült. Forrás: TMDb

Andyhez hasonlóan Emily (Emily Blunt) is más élethelyzetben van már húsz évvel korábbi önmagához képest: Miranda személyi asszisztenséből a divatvilág befolyásos szereplőjévé küzdötte fel magát, az élete látszólag siker és csillogás, amire mindig is vágyott, őt viszont az a valóság csapja arcul, hogy ez a világ mégiscsak üres és sekélyes, még ha a hangsúlyok nem is ezen vannak.

Az ördög Pradát visel 2. ugyanis nemcsak a hagyományos újságíráshoz írt szerelmes levél, hanem a divat világából is a fennkölt részeket emeli a pajzsára. 

Hovatovább, Meryl Streep főhőse egyenesen azt hirdeti, hogy a luxus a szépség utolsó mentsvára ebben a kapzsi és nihilisztikus világban, amit Justin Theroux techmilliárdosa és mamutvállalat-tulajdonos B. J. Novak testesít meg. Ez a megható tündérmese a valóságban persze aligha lehet igaz állítás, de egy romantikus komédia keretei között mégis ugyanúgy működik, minthogy a nyomasztó munkahelyi légkört fenntartó Miranda egy szerethető karakter. A látszólagos ellentmondás nemcsak abból fakad, hogy a rideg lekezelés mögött Streep ismét sikerrel villantja fel a karakter sebezhetőségét, hanem abból is, hogy a szemben álló felek közül mindig a gyengébbnek szurkolunk. És ezúttal úgy adódik, hogy a Diort, Pradát és Valentinót viselő eliteknek szurkolunk a sportcipős Jeff Bezosok ellenében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
