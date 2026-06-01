Rihanna férje végre Budapestre érkezik: jön A$AP Rocky első magyar koncertje
A$AP Rocky neve az elmúlt években többször is felbukkant magyar koncertbejelentésekben, a fellépések azonban valamiért mindig meghiúsultak. A rajongók most végre fellélegezhetnek, az amerikai rapper október 5-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a Don’t Be Dumb világturné részeként. Ez lehet az első alkalom, hogy A$AP Rocky valóban színpadra áll Magyarországon.
