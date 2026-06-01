Közpénzből vendégelte meg orvosait, börtönt kapott a horvát politikus

Korrupciós botrányba keveredett Zágráb megye vezetője, Stjepan Kozic. A politikus közpénzből fedezte az őt kezelő orvosok megvendégelését, Horvátország korrupcióellenes hivatala azonban lecsapott, Kozic pedig a bíróságon találta magát.

Munkatársunktól
2026. 06. 01. 17:50
Illusztráció (Forrás: Hemis via AFP)
Kozic 2020 januárjában esett át májátültetésen és egyéb komoly egészségügyi beavatkozásokon a zágrábi Merkur Klinikai Kórházban. A vádak szerint a politikus a sikeres kezelést követően úgy döntött, hogy megvendégeli az őt ápoló orvosi stábot, ám a számlát nem a saját zsebéből, hanem a megyei önkormányzat kasszájából egyenlítette ki.

Az USKOK vádirata alapján Kozic utasította akkori kabinetfőnökét, Mirjana Ostrec Bosakot, hogy rendeljen ételt és italt a kórházi személyzetnek. Az étteremből rendelt fogások és italok, köztük 13 üveg bor és 18 liter üdítő ára összesen 5250 kuna (közel 250 ezer forint) volt. A bűncselekmény ott valósult meg, hogy a számlát a megyei önkormányzat felé nyújtották be, méghozzá azzal a hamis indoklással, hogy a költség a tudományos és oktatási minisztérium képviselőivel folytatott hivatalos munkaebéd során keletkezett.

A számlát végül Kozic helyettese gyanútlanul ellenjegyezte, így a megye kifizette a politikus magánakcióját. 

Amikor az USKOK vizsgálódni kezdett az ügyben, a megyei vezető a vádak szerint tovább tetézte a bajt: 2021 márciusában egy hivatalos, pecséttel ellátott dokumentumot küldött a hatóságoknak, amelyben fenntartotta a hazugságot, miszerint egy szakképzési projekt előkészületeihez kapcsolódó hivatalos eseményről volt szó.

A bírósági tárgyaláson a láthatóan rossz egészségi állapotban lévő Kozic mindvégig ártatlannak vallotta magát. Mint fogalmazott, „sokkos állapotban” van, hogy egyáltalán a vádlottak padján kell ülnie, hiszen állítása szerint mindig a törvényeknek megfelelően cselekedett.

Védekezése során a politikus emlékezetkiesésre hivatkozott az évszámokat és pontos dátumokat illetően, ám abban határozott volt, hogy a felelősség egyedül egykori kabinetfőnökét, Mirjana Ostrec Bosakot terheli. Kozic azt állította, hogy ő kifejezetten kérte a beosztottját: a kórházi lakoma költségeit neki számlázzák ki, ne a megyének.

Azt kértem, hogy szóljon, ha megjött a számla, hogy időben kifizethessem. Mivel nem szólt, csak utólag rendeztem

– magyarázkodott Kozic.

Arra a kérdésre, hogy miért írt alá olyan papírokat, amelyek szerint hivatalos minisztériumi ebéd történt, Kozic azzal védekezett, hogy ő csak aláírta, amit a kabinetfőnöke elé tett, és bízott az általa kapott információkban. A vád szerint azonban aláírta és hivatalos pecséttel ellátta a megyei beadványt, amelyben eltitkolta a pénzeszközök jogosulatlan felhasználását, és amelyben azt állította, hogy a kiadás egy projekt előkészítése keretében szervezett ebédhez kapcsolódik. Ezt követően benyújtotta az ügyésznek, annak ellenére, hogy tudta, ez nem igaz.

Az ügy különösen cinikus pikantériája, hogy a megvádolt egykori kabinetfőnök, Mirjana Ostrec Bosak időközben olyan súlyosan megbetegedett, hogy a bíróság elkülönítette az ő ügyét, mivel állapota miatt alkalmatlan arra, hogy részt vegyen a tárgyalásokon.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Hemis via AFP)

