Közpénzből vendégelte meg orvosait, börtönt kapott a horvát politikus

Kozic 2020 januárjában esett át májátültetésen és egyéb komoly egészségügyi beavatkozásokon a zágrábi Merkur Klinikai Kórházban. A vádak szerint a politikus a sikeres kezelést követően úgy döntött, hogy megvendégeli az őt ápoló orvosi stábot, ám a számlát nem a saját zsebéből, hanem a megyei önkormányzat kasszájából egyenlítette ki.

Az USKOK vádirata alapján Kozic utasította akkori kabinetfőnökét, Mirjana Ostrec Bosakot, hogy rendeljen ételt és italt a kórházi személyzetnek. Az étteremből rendelt fogások és italok, köztük 13 üveg bor és 18 liter üdítő ára összesen 5250 kuna (közel 250 ezer forint) volt. A bűncselekmény ott valósult meg, hogy a számlát a megyei önkormányzat felé nyújtották be, méghozzá azzal a hamis indoklással, hogy a költség a tudományos és oktatási minisztérium képviselőivel folytatott hivatalos munkaebéd során keletkezett.

A számlát végül Kozic helyettese gyanútlanul ellenjegyezte, így a megye kifizette a politikus magánakcióját.

Amikor az USKOK vizsgálódni kezdett az ügyben, a megyei vezető a vádak szerint tovább tetézte a bajt: 2021 márciusában egy hivatalos, pecséttel ellátott dokumentumot küldött a hatóságoknak, amelyben fenntartotta a hazugságot, miszerint egy szakképzési projekt előkészületeihez kapcsolódó hivatalos eseményről volt szó.