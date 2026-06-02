Putyin nyomása új korszakot hozhat: ellephetik Európát az amerikai atomfegyverek

Jelentős átalakulás előtt állhat Európa védelme, miután Washington fontolóra vette a nukleáris megosztási program kiterjesztését a jelenleg hat NATO-tagországon túl további európai országokra. A lépést az indokolja, hogy az Egyesült Államok figyelme Európáról a Közel-Keletre és más térségekre terelődött át, így az atomfegyverekre épülő elrettentés új hangsúlyt kaphat a kontinensen.

2026. 06. 02. 10:16
Amerika a nukleáris védőernyő kiterjesztését tervezi – illusztráció Forrás: AFP
Ezek az államok engedélyt kaptak arra, hogy úgynevezett kettős rendeltetésű amerikai repülőgépeket, valamint nukleáris fegyvereket fogadjanak. Az atomfegyverek amerikai felügyelet alatt maradnak, és alkalmazásukról kizárólag Washington dönthet. A NATO szerint a konstrukció lehetővé teszi, hogy atomfegyverrel nem rendelkező országok is részt vegyenek a szövetség nukleáris stratégiájának alakításában és tervezésében. 

Az egyeztetések teljes titoktartás mellett zajlanak egy olyan időszakban, amikor Európában egyre nagyobb aggodalom övezi Donald Trump amerikai elnök döntéseit az amerikai csapatok és a fontos fegyverrendszerek kivonásával kapcsolatban. A szövetséges országok attól tartanak, hogy ez gyengítheti a kontinens képességét egy esetleges támadás elrettentésére vagy elhárítására.

A nukleáris megosztási program kiterjesztése lehetővé tenné, hogy több ország is otthont adjon az úgynevezett kettős rendeltetésű amerikai repülőgépeknek, amelyek nukleáris csapások végrehajtására is alkalmasak.

A megszólaló források szerint a tárgyalások egyik legfontosabb célja annak jelzése, hogy az Egyesült Államok továbbra is biztosítja nukleáris védőernyőjét Európának. Emellett Washington elvárja, hogy a NATO-tagállamok nagyobb részt vállaljanak a hagyományos katonai védelem terheiből.

Egy, a tárgyalásokat ismerő személy elmondta, hogy Oroszország Ukrajna elleni inváziója, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök nukleáris képességekkel kapcsolatos fenyegetései után jelentősen nőtt az érdeklődés a szövetséges országokban a rendszerek befogadása iránt. Egy másik forrás szerint ugyanakkor nem várható rövid időn belül megállapodás az amerikai nukleáris jelenlét kiterjesztéséről.

Elsősorban a NATO keleti szárnyán fekvő országok, köztük Lengyelország és egyes balti államok érdeklődnek az atomfegyver-megosztási program iránt.

A lengyel tisztviselők korábban nyíltan beszéltek arról, hogy szívesen látnának nukleáris fegyvereket az ország területén. Andrzej Duda volt lengyel elnök azt szorgalmazta, hogy az Egyesült Államok terjessze ki Lengyelországra a nukleáris védőernyőt. Varsó emellett idén csatlakozott egy francia kezdeményezéshez is, amely annak lehetőségét vizsgálja, hogy Franciaország nukleáris arzenáljának egyes elemeit más európai szövetséges országokba telepítenék át.

Mark Rutte NATO-főtitkár a szövetség külügyminisztereinek múlt havi találkozóját követően kijelentette, hogy közös az a felfogás, miszerint bár az Egyesült Államok egyre inkább más térségek felé fordítja figyelmét, Európa elrettentő és védelmi képességének összességében változatlannak kell maradnia.

Teljesen egyértelmű szeretnék lenni. Ha bárki olyan ostoba lenne, hogy megtámadjon bennünket, a válasz pusztító lenne

– fogalmazott Rutte.

 

Litvánia szerint Oroszországot vissza kell szorítani

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a NATO vezetői Litvániában üléseztek, ahol szó esett a katonai szövetség előtt álló kihívásokról és a védelmi képességek javítása érdekében kijelölt következő lépésekről is. A közelmúltban a NATO keleti szárnyán történt drónincidensek kapcsán egyértelmű üzenet fogalmazódott meg Oroszországgal szemben: Moszkvát terheli a felelősség, akkor is, ha a légtérsértések nem szándékosan történtek. Miután a tagállamok elfogadták a 2035-ig teljesítendő, a GDP öt százalékát elérő védelmi kiadási célt, a figyelem a katonai képességek fejlesztésére irányul. Radmila Shekerinska főtitkárhelyettes közölte, hogy hat héten belül Ankarában rendezik meg a következő NATO-csúcstalálkozót, ahol az eddig meghozott döntések végrehajtása kerül majd napirendre. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

