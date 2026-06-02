Putyin nyomása új korszakot hozhat: ellephetik Európát az amerikai atomfegyverek

Ezek az államok engedélyt kaptak arra, hogy úgynevezett kettős rendeltetésű amerikai repülőgépeket, valamint nukleáris fegyvereket fogadjanak. Az atomfegyverek amerikai felügyelet alatt maradnak, és alkalmazásukról kizárólag Washington dönthet. A NATO szerint a konstrukció lehetővé teszi, hogy atomfegyverrel nem rendelkező országok is részt vegyenek a szövetség nukleáris stratégiájának alakításában és tervezésében.

Az egyeztetések teljes titoktartás mellett zajlanak egy olyan időszakban, amikor Európában egyre nagyobb aggodalom övezi Donald Trump amerikai elnök döntéseit az amerikai csapatok és a fontos fegyverrendszerek kivonásával kapcsolatban. A szövetséges országok attól tartanak, hogy ez gyengítheti a kontinens képességét egy esetleges támadás elrettentésére vagy elhárítására.

A nukleáris megosztási program kiterjesztése lehetővé tenné, hogy több ország is otthont adjon az úgynevezett kettős rendeltetésű amerikai repülőgépeknek, amelyek nukleáris csapások végrehajtására is alkalmasak.

A megszólaló források szerint a tárgyalások egyik legfontosabb célja annak jelzése, hogy az Egyesült Államok továbbra is biztosítja nukleáris védőernyőjét Európának. Emellett Washington elvárja, hogy a NATO-tagállamok nagyobb részt vállaljanak a hagyományos katonai védelem terheiből.

Egy, a tárgyalásokat ismerő személy elmondta, hogy Oroszország Ukrajna elleni inváziója, valamint Vlagyimir Putyin orosz elnök nukleáris képességekkel kapcsolatos fenyegetései után jelentősen nőtt az érdeklődés a szövetséges országokban a rendszerek befogadása iránt. Egy másik forrás szerint ugyanakkor nem várható rövid időn belül megállapodás az amerikai nukleáris jelenlét kiterjesztéséről.

Elsősorban a NATO keleti szárnyán fekvő országok, köztük Lengyelország és egyes balti államok érdeklődnek az atomfegyver-megosztási program iránt.

A lengyel tisztviselők korábban nyíltan beszéltek arról, hogy szívesen látnának nukleáris fegyvereket az ország területén. Andrzej Duda volt lengyel elnök azt szorgalmazta, hogy az Egyesült Államok terjessze ki Lengyelországra a nukleáris védőernyőt. Varsó emellett idén csatlakozott egy francia kezdeményezéshez is, amely annak lehetőségét vizsgálja, hogy Franciaország nukleáris arzenáljának egyes elemeit más európai szövetséges országokba telepítenék át.