Óva intett a VMSZ elnöke a szabadkai zászlóégetés ügyében

Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, a szabadkai Ivan Szarics Műszaki Középiskola bolondballagásán két szerb nemzetiségű végzős diák elvette egy magyar tanuló zászlaját, majd a városi korzón felgyújtotta azt. Az eset nagy felháborodást váltott ki Vajdaságban.

A Fidesz kiállt a szerbiai magyar közösség mellett és vasárnap a magyar nemzeti jelképek tiszteletben tartására szólított fel, majd határozottan elítélte a Szabadkán történt zászlóégetést.

„A magyar–szerb kapcsolatokat az Orbán-kormány idején soha nem látott baráti szintre emeltük, és nem szeretnénk, ha a nemzeteink közötti megbékélést ilyen gyalázatos tettek beárnyékolnák” – írta a közleményében a Fidesz.

Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, ezért tisztelnünk kell egymás nemzeti jelképeit

– emelik ki.

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke így reagált az incidens kapcsán

A Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjúban fejtette ki véleményét az esetről Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke, amelyben elmondta, hogy szerinte egy igen súlyos, de elszigetelt esetről van szó – derült ki a Pannon RTV cikkéből.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egy nagyon komoly és sajnálatos esetről beszélt, amelyet szerinte semmiképpen sem szabad bagatellizálni, lebecsülni vagy csökkenteni a jelentőségét. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy az ügyet nem szabad politikai poénszerzésre felhasználni, és nincs helye annak sem, hogy indokolatlan mértékben „vészharangot kongassunk”.

A VMSZ elnöke kiemelte, hogy minden tisztelete azoké a vajdasági magyar fiataloké, akik magyar zászlóval vettek részt a ballagási ünnepségen, és ezzel kifejezték nemzeti hovatartozásukat, valamint büszkeségüket azért, mert a magyar nemzeti közösség tagjai. Hozzátette, az már egy más kérdés, hogy helyes-e bármilyen zászlóval felvonulni egy ballagáson, ezt pedig szerinte nem a politikusok fogják eldönteni. Megjegyezte, hogy amikor az ő generációja ballagott, senkinek nem jutott eszébe zászlóval részt venni az ünnepségen, ugyanakkor ezt nem a magyar fiatalok ellen mondta, mert szerinte ők már csak reagáltak egy korábban kialakult gyakorlatra, amelyet évtizedekkel ezelőtt honosítottak meg nemcsak Szabadkán, hanem országszerte.