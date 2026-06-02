Óva intett a VMSZ elnöke a szabadkai zászlóégetés ügyében

Pásztor Bálint szerint a szabadkai zászlóégetés súlyos és jogellenes cselekmény volt, amelyet nem lehet jelentéktelen incidensként kezelni. A VMSZ elnöke ugyanakkor úgy véli, hogy az esemény egyáltalán nem megszokott jelenség, és ez nem helyezheti zárójelbe az eddig elért jelentős eredményeket a magyar–szerb kapcsolatok terén.

2026. 06. 02. 11:10
Pásztor Bálint (Fotó: Pannon RTV)
Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, a szabadkai Ivan Szarics Műszaki Középiskola bolondballagásán két szerb nemzetiségű végzős diák elvette egy magyar tanuló zászlaját, majd a városi korzón felgyújtotta azt. Az eset nagy felháborodást váltott ki Vajdaságban.

A Fidesz kiállt a szerbiai magyar közösség mellett és vasárnap a magyar nemzeti jelképek tiszteletben tartására szólított fel, majd határozottan elítélte a Szabadkán történt zászlóégetést.

„A magyar–szerb kapcsolatokat az Orbán-kormány idején soha nem látott baráti szintre emeltük, és nem szeretnénk, ha a nemzeteink közötti megbékélést ilyen gyalázatos tettek beárnyékolnák” – írta a közleményében a Fidesz.

Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, ezért tisztelnünk kell egymás nemzeti jelképeit

– emelik ki.

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke így reagált az incidens kapcsán

A Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjúban fejtette ki véleményét az esetről Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke, amelyben elmondta, hogy szerinte egy igen súlyos, de elszigetelt esetről van szó – derült ki a Pannon RTV cikkéből.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egy nagyon komoly és sajnálatos esetről beszélt, amelyet szerinte semmiképpen sem szabad bagatellizálni, lebecsülni vagy csökkenteni a jelentőségét. Ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy az ügyet nem szabad politikai poénszerzésre felhasználni, és nincs helye annak sem, hogy indokolatlan mértékben „vészharangot kongassunk”.

A VMSZ elnöke kiemelte, hogy minden tisztelete azoké a vajdasági magyar fiataloké, akik magyar zászlóval vettek részt a ballagási ünnepségen, és ezzel kifejezték nemzeti hovatartozásukat, valamint büszkeségüket azért, mert a magyar nemzeti közösség tagjai. Hozzátette, az már egy más kérdés, hogy helyes-e bármilyen zászlóval felvonulni egy ballagáson, ezt pedig szerinte nem a politikusok fogják eldönteni. Megjegyezte, hogy amikor az ő generációja ballagott, senkinek nem jutott eszébe zászlóval részt venni az ünnepségen, ugyanakkor ezt nem a magyar fiatalok ellen mondta, mert szerinte ők már csak reagáltak egy korábban kialakult gyakorlatra, amelyet évtizedekkel ezelőtt honosítottak meg nemcsak Szabadkán, hanem országszerte.

Pásztor Bálint arról is beszélt, hogy minden tisztelete azoké a fiataloké is, akik nem hagyták a földön az elégetett zászlót. Mint fogalmazott, „régen voltak ezek a nagy heroikus, hősies elvek”, például az, hogy zászlót nem hagynak a csatatéren, és sajnálja, hogy ez a gondolkodásmód mára kikopóban van a mindennapokból.

A VMSZ elnöke szerint az iskola vezetése is megfelelően járt el, mivel elítélte a történteket és azonnal reagált az eseményekre. Hangsúlyozta, hogy most az állami szerveken van a hangsúly, és reményét fejezte ki amiatt, hogy – mivel tudomása szerint az elkövetők ismertek – a megfelelő jogi eljárások lefolytatásra kerülnek. Felidézte, hogy a zászlóégetés Szerbiában bűncselekménynek számít, ezért szerinte nem apróságról, hanem „egy nagyon komoly jogellenes cselekedetről” van szó.

Pásztor Bálint ugyanakkor azt mondta, szeretné azt hinni, és biztos is abban, hogy elszigetelt cselekmény történt, amely mögött nem húzódik meg semmiféle tendencia.

Ezzel kapcsolatban arra is emlékeztetett, hogy korábban többször elmondták: statisztikai adatokkal alátámasztható, hogy a húsz évvel ezelőtti magyarellenes atrocitásokhoz képest harmincszor kevesebb hasonló eset történik az utóbbi években. Reményét fejezte ki, hogy a jó szerb–magyar kapcsolat megmarad, majd megjegyezte azt is: nem biztos, hogy az elkövetők szerb nemzetiségűek voltak.

Borítókép: Pásztor Bálint (Forrás: Pannon RTV)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
