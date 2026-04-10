Botrányos káoszba fulladt Zendaya és Robert Pattinson kamu-esküvője

Kristoffer Borgli romantikus szatírája könyörtelen pontossággal mutat rá a modern kapcsolatok képmutatására és törékenységére: mennyire ismerjük valójában szívünk választottját, és képesek vagyunk-e mindent körülmények között igent mondani rá? Zendaya és Robert Pattinson párosának története egyszerre provokatív társadalmi látlelet és kellemetlenül ismerős lélektani dráma, éjfekete humorral tálalva.

Dani Áron
2026. 04. 10. 5:50
Zendaya és Robert Pattinson egy elbizonytalanodó házaspárt alakít a Kész dráma című moziban. Forrás: TMDb
A Kész dráma előzetesében és az egész reklámkampányban hétpecsétes titokként őrizték, hogy mi az a borzalmas titok, amit Zendaya karaktere egy baráti italozás közben megoszt a vőlegényével (Robert Pattinson) és a leendő tanúkkal, két barátjukkal (Alana Haim, Mamoudou Athie). Zendaya váratlan vallomása azonban végül mindenkit elbizonytalanít, és Pattinson karaktere utána valósággal megborul: olyannyira megrémül a felszínre került titoktól, hogy megkérdőjeleződik benne minden, amit a szerelméről korábban gondolt.

Robert Pattinson és Zendaya is nagyot játszik a Kész drámában. Fotó: TMDb

Zendaya és Robert Pattinson szerelmes hazugságai

A Kész drámát saját vérmérsékletünk szerint kétféleképpen is értékelhetjük, az egyikben fontos a titok, a másikban teljesen mellékes. A magyar nézőknek felteszem, hogy valószínűleg kevésbé fogja megütni az ingerküszöbét egy iskolai lövöldözés, mivel nálunk ez (szerencsére) nem annyira a közbeszéd része, nem próbálunk heti rendszerességgel okokat és értelmet keresni abban, hogy miként vetemedhet valaki ilyen gonoszságra. A Kész dráma azonban megteszi, és olyan mélységekben foglalkozik a problémával, amit sztárokkal telepakolt fősodratú műfaji filmekben aligha láthatunk túl gyakran.

Kristoffer Borgli filmje ebből a szempontból valóban kirívóan provokatív mozi, miként a rendező-forgatókönyvíró előző két filmje, a Rosszul vagyok magamtól és az Álmaid hőse is az volt. 

Előbbi kényelmetlen élességgel térképezte fel a nárcisztikus működés sarokpontjait, utóbbi pedig a közösségi média beteges attitűdjének állított tükörképet azzal a fantasztikus elemmel, hogy Nicholas Cage átlagembere egyszer csak vadidegenek álmaiban tűnik fel. Ez a szarkasztikus hangvétel a Kész drámának is sajátja, ezúttal a modern társadalomban megbúvó képmutatás kerül pellengérre, aminek ugyanúgy része a nárcizmus, a megfelelési kényszer és az ítélkezés.

Robert Pattinson és Zendaya
Van-e jövője ennek a kapcsolatnak, mennyire ismerik egymást a szerelmesek? Forrás: TMDb

A szerelmesek nagyban készülődnek a nagy napra, és látszólag minden csodás: megható beszédet írnak, finomhangolnak a DJ-vel, begyakorolják a közös táncot, tortát és bort kóstolnak, esküvői fotósorozatot készíttetnek. Zendaya és Pattinson a világ legátlagosabb szerelmespárját alakítják, közelgő esküvőjük mégis azt a benyomást kelti, mintha az angol uralkodóház legújabb frigyére készülnének, épp csak a bulvár újságok címlapjai hiányoznak a képletből. Mindez egyszerre gyomorforgatóan ellenszenves, és közben mégis vicces, mert a sok márvány mosoly mögött már romlásnak indult ez a kapcsolat, vagy talán soha nem is volt elég őszinte, de a szereplők próbálják tartani magukat.

 A Kész dráma ezzel gúnyos látleletét nyújtja annak, hogy miként kapitalizálódik és üresedik ki egy fontos társadalmi szokás, és tűnik el belőle a tradíció lényege, az elköteleződéssel megpecsételt szerelem, a két ember maga.

Egy másik olvasatban teljesen lényegtelen is a nagy titok, a hangsúly inkább azokon az általános pszichológiai folyamatokon van, ami ilyenkor felszínre kerül. Pattinson karakterében egy makulátlan kép él a menyasszonyáról, de amikor ez találkozik a valósággal, a férfi teljesen összezavarodik, elbizonytalanodik, sőt, mindenféle szörnyű fantáziálásba kezd, és idiótábbnál idiótább bal lépéseket tesz, amik az esküvőn érik el a csúcspontjukat. Ezzel szemben a feleségét alakító Zendaya talán még sosem volt ilyen törékeny a kamerák előtt, ahogy a hullámok váratlanul összecsapnak a feje fölött, és még a vőlegényében sem bízhat. Bár a szereplők őt kiáltják ki abnormálisnak, és a film is igyekszik elbizonytalanítani, engem nem igazán sikerült úgy, mint a vőlegényét. 

Pattinson brillírozik ennek a tesze-tosza figurának megformálásában, szórakoztatóan ellenszenves karakter, lényegében egyedül egy romantikus csókjelenetben villantja fel a férfiasság bárminemű csíráját.

Kicsinyes működése mégis kellemetlenül ismerős, még ha nem is szívesen azonosulunk vele, és éppen ezért kegyetlen film a Kész dráma. Mindezek fényében a film lezárása is csak kérdőjeleket hagy bennünk, hogy amit látunk, az egy szívmelengető jellemfejlődés betetőzése, igazi happy end, vagy épp ellenkezőleg: drámai meghunyászkodás?

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
