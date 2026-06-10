Brutális pusztítás nyomaira bukkantak a magyar régészek

Kamarakiállításunk azért különleges, mert a történelmet alulnézetből, a mindennapok szintjén kívánja láttatni. Miközben a múzeumban látható, nagyszabású Attila-kiállítás – most már nyolcvanezer látogatóval – széles történelmi ívet jár be, és elsősorban az elitet mutatja be, addig ez a tárlat egyetlen faluszerű településre, egyetlen közösségre fókuszál.