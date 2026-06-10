A térségi katasztrófavédelmi igazgatóság korábbi közlése szerint a helyszínen a katasztrófavédelmi mobil labor is végzett méréseket: ezek – a honlapra feltöltött adatok szerint – az üzem területén belül veszélyes anyagok határérték feletti értékeit mutatták ki.
Több mint ezer tonna hús volt a nyírbátori üzem kigyulladt raktárában + videó
A tűz terjedését megfékezték, de a tűzfészkek felszámolása akár a hajnali órákig is eltarthat – közölte Máté Antal polgármester.
Borítókép: Tűzoltók dolgoznak a nyírbátori csarnoképületnél, amely hajnalban gyulladt ki (Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook)
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