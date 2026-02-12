Felnőtteknek szóló Barbie-film lett az új Üvöltő szelek, amiben mindenki valaki másnak a játékszere

A középső Brontë nővér egyetlen regénye, az Üvöltő szelek nemcsak a viktoriánus romantikus irodalom egyik legnépszerűbb, de egyben legtöbbször feldolgozott műve is. A számtalan televíziós adaptáció mellett olyan legendás rendezők is elkészítették belőle a maguk mozgóképes verzióját, mint William Wyler vagy Luis Bunuel, utóbbi a XIX. századi Mexikóba helyezte a vad szerelmi történetet, de készült már belőle japán kardozós és modern gimis közegben játszódó verzió is. A számos próbálkozás ellenére ez idáig mégsem készült belőle igazán ikonikus feldolgozás, de Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő, Saltburn) új változatának nagyon komoly esélye van rá, hogy azzá váljon.

Az új Üvöltő szelekben direkt módon is megjelenik a babaház-motívum (Forrás: TMDb)

Üvöltő szelek XXI. századi köntösben

Egy szebb napokat is látott angol arisztokrata, Mr. Earnshaw egy józanabb pillanatában magához vesz egy elárvult parasztfiút, ám már ez a nemesnek tetsző cselekedet is groteszk kettősséget mutat: a lánya Heathcliffnek nevezi a fiút, mintha csak a háziállata lenne. Cathy egy gyermek természetes éretlenségével, de mégis szeretve bánik a fiúval, aki minden bántás és tapintatlanság ellenére mégis képes lenne bármire a lányért. A felnőtt Cathy (Margot Robbie) és Heathcliff (Jacob Elordi) között törvényszerűen fellángol a szenvedélyes szerelem, de ez egy Shakespeare-t idéző félreértés miatt nemhogy beteljesedne, hanem mindent lángba borít a szeles vidéken.

A rendezőnő vállaltan nem törekedett a regény cselekményének pontos megfilmesítésére, az angol nyelvű plakátokon beszédes módon a film címe is idézőjelbe került, mégis ez az első adaptáció, amely zsigerileg képes megragadni Emily Brontë romantikába ágyazott kegyetlenségét.

Mindenekelőtt az új Üvöltő szelek egy brutálisan eszképista, modern audiovizuális kielégülés. A gyönyörű kosztümöket, a beszédes belső tereket és a romantikus festészetet idéző angol lápvidék képeit értékelhetnénk akár hatásvadász túlzásoknak, de bőven túlmutatnak az öncélú gyönyörködtetésen: filmes természetességgel jelenítik meg a szereplők belső világát és az abban rejlő feszültségeket.