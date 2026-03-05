Két egymás követő napon is kirabolták ugyanazt a dohányboltot

Két egymást követő reggel is kiraboltak egy dohányboltot a XXI. kerületben. A fővárosi rendőrök néhány napon belül elfogták a feltételezett elkövetőket – adta hírül a Police.hu.

Illusztráció. Fotó: MW/Bús Csaba

Az első rablás március 3-án kora reggel történt, amikor

két, arcát eltakaró férfi fegyverrel vagy annak utánzatával fenyegette meg az eladót, és a bevételt követelte.

A rendőrség ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást. A következő napon ugyanebben a boltban ismét rablás történt: ekkor egy pisztollyal érkező férfi vitte el a pénzt. Lövés egyik esetben sem dördült el, és senki sem sérült meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rablás és szervezett bűnözés elleni osztályának nyomozói a kerületi rendőrökkel együtt folytatták a hajtóvadászatot.

A feltételezett elkövetőket – egy 16 éves fiút és egy 22 éves férfit – március 5-én hajnalban fogták el Csepelen a kerületi rendőrök és a bűnügyi bevetési osztály munkatársai.

Elszámoltatásuk és kihallgatásuk jelenleg is folyamatban van, a nyomozók azt is vizsgálják, hogy a két rablás közül melyiket követte el ugyanaz a tettes.

