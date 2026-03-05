Kapitány István is hallgat, és testőrei mögé bújik + videó

A Tisza Párt gazdasági és energetikai szakértőjétől azt szerette volna kérdezni a Hír TV riportere a párt országjárása keretében tartott kistarcsai fórumon, hogy a jelenlegi helyzetben is fenntartja-e azt a korábbi állítását, hogy le kell válni az orosz kőolajról. Kapitány István azonban nem volt hajlandó felelni a csatorna kérdéseire, testőrei pedig igyekeztek megakadályozni, hogy a riporter közelebb kerülhessen a politikushoz.
Mint korábban megírtuk, Magyar Péter EP-képviselője Brüsszelben nemrég megszavazta, hogy az ukrán hadseregnek több pénzt kell adni, integrálni kell az európai védelmi iparba, illetve hogy az olcsó orosz energiáról mielőbb le kell válni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!