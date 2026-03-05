kapitány istvántisza pártorosz olaj

Kapitány István is hallgat, és testőrei mögé bújik + videó

A Tisza Párt gazdasági szakértőjét a Hír TV riportere arról kérdezte, még mindig úgy gondolja-e, hogy le kell válni az orosz olajról. Kapitány István azonban válasz nélkül hagyta az újságírót.

A Tisza Párt gazdasági és energetikai szakértőjétől azt szerette volna kérdezni a Hír TV riportere a párt országjárása keretében tartott kistarcsai fórumon, hogy a jelenlegi helyzetben is fenntartja-e azt a korábbi állítását, hogy le kell válni az orosz kőolajról. Kapitány István azonban nem volt hajlandó felelni a csatorna kérdéseire, testőrei pedig igyekeztek megakadályozni, hogy a riporter közelebb kerülhessen a politikushoz.   

Mint korábban megírtuk, Magyar Péter EP-képviselője Brüsszelben nemrég megszavazta, hogy az ukrán hadseregnek több pénzt kell adni, integrálni kell az európai védelmi iparba, illetve hogy az olcsó orosz energiáról mielőbb le kell válni. 

Borítókép: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a párt országjárása keretében tartott kistarcsai fórumon 2026. március 4-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


