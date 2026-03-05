Egy elfogott drón lehullott törmelékei hat ember megsebesítettek csütörtökön Abu-Dzabi egy ipari városrészében – közölték a hatóságok.
Többen megsérültek egy drón elfogását követően Abu-Dzabiban
Több ember megsérült, miután egy elfogott drón törmelékei rájuk hullott Abu-Dzabiban. Eközben Katar fővárosát, Dohát több nagy erejű robbanás rázta meg.
Az ICAD 2 nevű zónában két helyszínen sebesültek meg könnyebben pakisztáni és nepáli állampolgárok, miután az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszere elfogott egy drónt – közölte Abu-Dzabi tájékoztatási hivatala.
Mindeközben a katari fővárosban, Dohában több nagy robbanás hallatszott. A katari védelmi minisztérium közlése szerint az ország „rakétatámadás” célpontja. A rakétákat a légvédelem igyekszik elfogni
– tették hozzá.
Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítói arról számoltak be, hogy számos robbanás hallatszott, és Doha felett fekete füstoszlop keletkezett. Irán múlt szombat óta az amerikai–izraeli légicsapásokra adott válaszul több száz ballisztikus rakétát és drónt lőtt ki Izrael területén található célpontok, illetve a környező arab országokban lévő amerikai támaszpontok ellen.
