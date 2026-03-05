Többen megsérültek egy drón elfogását követően Abu-Dzabiban

Az ICAD 2 nevű zónában két helyszínen sebesültek meg könnyebben pakisztáni és nepáli állampolgárok, miután az Egyesült Arab Emírségek légvédelmi rendszere elfogott egy drónt – közölte Abu-Dzabi tájékoztatási hivatala.

Mindeközben a katari fővárosban, Dohában több nagy robbanás hallatszott. A katari védelmi minisztérium közlése szerint az ország „rakétatámadás” célpontja. A rakétákat a légvédelem igyekszik elfogni

– tették hozzá.

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítói arról számoltak be, hogy számos robbanás hallatszott, és Doha felett fekete füstoszlop keletkezett. Irán múlt szombat óta az amerikai–izraeli légicsapásokra adott válaszul több száz ballisztikus rakétát és drónt lőtt ki Izrael területén található célpontok, illetve a környező arab országokban lévő amerikai támaszpontok ellen.

Borítókép: Gomolygó füst Abu-Dzabi felett (Fotó: AFP)