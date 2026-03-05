Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségre tette át azt a feljelentést, amit Tényi István tett Csatári Ernő vonatkozásában költségvetési csalás gyanújával – értesült a Magyar Nemzet. Csatári ügye azért került az ügyészségre, mert a siófoki vállalkozó a Tisza Párt helyi jelöltjeként indul az országgyűlési választáson, így mentelmi joga van. Úgy tudjuk, a NAV február elején feljelentéskiegészítést rendelt el, azaz további adatokat kezdtek el gyűjteni azért, hogy eldöntsék, megindítják a nyomozást, vagy elutasítják a feljelentést. Mindez már az ügyészség dolga lesz.

Csatári Ernő előszeretettel fotózkodik a Tisza vezetőivel, itt épp Radnai Márkkal látható. Forrás: Facebook

A feljelentés előzménye, amiről lapunk is beszámolt, hogy Csatári részt vett az állami Kisfaludy-programban, amit azzal a céllal indítottak el 2020-ban, a pandémia idején, hogy a magán-apartmankiadókat – a köznyelven zimmer frei-es egyéni vállalkozókat – megsegítsék. A programban szobánként egymillió forintnyi támogatásért lehetett pályázni, ingatlanonként nyolcszobás, illetve 16 férőhelyes határig. Csatári Ernő azonban hat ingatlan 29 szobájára vett fel 29 millió forintot. Csatári több ingatlant a program idejére átíratott a családtagjaira, köztük az apjára is. Utóbbi férfi egyébként saját maga rántotta le a leplet a machinációról, amikor egy interjúban elárulta: ő nem költözött a Balaton mellé, az elmúlt években végig a Nyírségben maradt.

Csatári szállásbiznisze körül 2023-ban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálódott és megállapította, hogy a papíron öt személy tulajdonában álló, általuk üzemeltetett apartmanok csak névleg voltak elkülönítve és egyetlen gazdasági egységet alkottak közös pénztárral, recepcióval, személyzettel.

Szabálytalan foglalkoztatás miatt pedig Csatári felkerült az adóhatóság munkaügyi szégyenlistájára. Árulkodó mozzanat lehet, hogy a ma már tiszás jelölt siófoki tevékenységű vállalkozása egészen 2024-ig Nyírbátorban volt bejegyezve.