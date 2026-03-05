Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

csatári ernőtisza párttényi istván

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Mivel képviselőjelöltként mentelmi joga van, ezért az ügyészséghez került az a feljelentés, amit Csatári Ernő siófoki tiszás politikus ügyében tettek költségvetési csalás gyanújával – tudta meg a Magyar Nemzet. A feljelentés szerint Csatári egy állami programból húzhatott hasznot illegálisan.

Munkatársunktól
2026. 03. 05. 13:56
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségre tette át azt a feljelentést, amit Tényi István tett Csatári Ernő vonatkozásában költségvetési csalás gyanújával – értesült a Magyar Nemzet. Csatári ügye azért került az ügyészségre, mert a siófoki vállalkozó a Tisza Párt helyi jelöltjeként indul az országgyűlési választáson, így mentelmi joga van. Úgy tudjuk, a NAV február elején feljelentéskiegészítést rendelt el, azaz további adatokat kezdtek el gyűjteni azért, hogy eldöntsék, megindítják a nyomozást, vagy elutasítják a feljelentést. Mindez már az ügyészség dolga lesz.

Csatári Ernő előszeretettel fotózkodik a Tisza vezetőivel, itt épp Radnai Márkkal látható. Forrás: Facebook

A feljelentés előzménye, amiről lapunk is beszámolt, hogy Csatári részt vett az állami Kisfaludy-programban, amit azzal a céllal indítottak el 2020-ban, a pandémia idején, hogy a magán-apartmankiadókat – a köznyelven zimmer frei-es egyéni vállalkozókat – megsegítsék. A programban szobánként egymillió forintnyi támogatásért lehetett pályázni, ingatlanonként nyolcszobás, illetve 16 férőhelyes határig. Csatári Ernő azonban hat ingatlan 29 szobájára vett fel 29 millió forintot. Csatári több ingatlant a program idejére átíratott a családtagjaira, köztük az apjára is. Utóbbi férfi egyébként saját maga rántotta le a leplet a machinációról, amikor egy interjúban elárulta: ő nem költözött a Balaton mellé, az elmúlt években végig a Nyírségben maradt.

Csatári szállásbiznisze körül 2023-ban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálódott és megállapította, hogy a papíron öt személy tulajdonában álló, általuk üzemeltetett apartmanok csak névleg voltak elkülönítve és egyetlen gazdasági egységet alkottak közös pénztárral, recepcióval, személyzettel. 

Szabálytalan foglalkoztatás miatt pedig Csatári felkerült az adóhatóság munkaügyi szégyenlistájára. Árulkodó mozzanat lehet, hogy a ma már tiszás jelölt siófoki tevékenységű vállalkozása egészen 2024-ig Nyírbátorban volt bejegyezve.

 

Lapunk korábban írt már Csatári kétes ügyeiről, erről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu