Íme a tiszás jelölt, akire kétes ügyei miatt még Magyar Péter pártjában is gyanakodnak

A Magyar Nemzet írta meg a napokban, hogy a Tisza Párt profilozta a saját jelöltjeit, akik közül sokakat annak ellenére indítanak el az áprilisi választáson, hogy Magyar Péterék szerint is alkalmatlanok erre. A lapunk birtokába került egyik ilyen dokumentumon keresztül bemutattuk:

olyasvalaki lett a siófoki körzetben a jelölt, akiről a Tiszában azt állapították meg, hogy nárcisztikus személyiség, nem tud helyesen írni vagy összetett módon fogalmazni, miközben terrorizálja az önkénteseket, akikkel teljesen elmérgesedett a viszonya. Ráadásul úgy vélték, hogy Csatári Ernő – merthogy róla van szó – komoly kockázatot jelent számukra a zűrös ügyei miatt.

Sokatmondó, hogy még abban is kételkedtek, hogy a vállalkozó igaz történetet adott elő a meglepően gyors meggazdagodásáról.

Ezek után nem hagyhattuk annyiban a dolgot és utánajártunk, milyen kétes ügyek sűrűsödnek a Tisza siófoki indulója körül.

Csatári Ernő. Forrás: Facebook

Lemezgyár

A különféle elmondások alapján Csatári Ernő a 2010-es évek elején települhetett át a Nyírségből Siófokra, ahol jelenleg a saját szállodáját igazgatja és apartmanokat működtet. A Tisza színeiben kampányolva a férfi előszeretettel tünteti fel magát olyan sikeres vállalkozónak, aki keményen dolgozva, önmagától érte el sikereit. – Vállalkozását 26 éve alulról építette fel: kétkezi munkától, bádogosságtól és vendéglátástól jutott el saját lemezgyárának vezetéséig, majd Siófokon a szálláshely-szolgáltatásig – olvasható a képviselő-jelölti bemutatkozójában.

Ukrán vevőtől az ingatlanbirodalomig

A tiszás jelölt arra is rendszeresen hivatkozik, hogy a lemezgyár eladásának bevételeiből vásárolta meg siófoki ingatlanbirodalmát. Nyilván nem hanglemezre kell gondolni, hanem bádogos munkára, ám mindegy, hogy milyen a lemez, a cégadatok ellentmondanak Csatári sztorijának. A Steel-Lemez Kft.-nek a nyilvános gazdasági beszámolók alapján nem volt jelentős bevétele és a férfi másik vállalkozásáról sem tűnik úgy, hogy hatalmas ingatlanvásárlásokat alapozhatott volna meg. Ami biztosnak látszik, hogy a Nyír-Csatorna Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – amelyet Csatári az édesapjával közösen vitt – végül egy olyan ukrán állampolgárságú nőnél kötött ki, aki a térségben több vállalkozást kényszertörlésig „menedzselt”.

Csatárinak talán még annyi bevétele sem származhatott ezekből a cégekből, amennyiért első siófoki lakását 2012-ben megvásárolta.

Ehhez képest az elsőt számos további követte: közel tíz év alatt Csatári 1500 négyzetméternyi ingatlanvagyonra tett szert, s még a Baobab nevű szállodásban is felerészt tulajdonos lett.