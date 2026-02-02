Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

csatári ernőingatlansiófokitisza pártmagyar péter

Íme a tiszás jelölt, akire kétes ügyei miatt még Magyar Péter pártjában is gyanakodnak

Nem véletlen, hogy a Tiszán belül is gyanúsnak találták a siófoki jelöltjük feltűnően gyors meggazdagodását. Lapunk utánajárt, hogy a pártban mire alapozhatták aggályaikat Csatári Ernővel kapcsolatban. Találtunk lemezgyárat, ukrán céges vevőt, NAV-vizsgálatot és szégyenlistás tagságot, siófoki ingatlanokat, valamint egy magánkikötőben tartott elektromos jachtot.

Munkatársunktól
2026. 02. 02. 8:02
A Magyar Nemzet írta meg a napokban, hogy a Tisza Párt profilozta a saját jelöltjeit, akik közül sokakat annak ellenére indítanak el az áprilisi választáson, hogy Magyar Péterék szerint is alkalmatlanok erre. A lapunk birtokába került egyik ilyen dokumentumon keresztül bemutattuk: 

olyasvalaki lett a siófoki körzetben a jelölt, akiről a Tiszában azt állapították meg, hogy nárcisztikus személyiség, nem tud helyesen írni vagy összetett módon fogalmazni, miközben terrorizálja az önkénteseket, akikkel teljesen elmérgesedett a viszonya. Ráadásul úgy vélték, hogy Csatári Ernő – merthogy róla van szó – komoly kockázatot jelent számukra a zűrös ügyei miatt.

Sokatmondó, hogy még abban is kételkedtek, hogy a vállalkozó igaz történetet adott elő a meglepően gyors meggazdagodásáról.

Ezek után nem hagyhattuk annyiban a dolgot és utánajártunk, milyen kétes ügyek sűrűsödnek a Tisza siófoki indulója körül.

Csatári Ernő. Forrás: Facebook

Lemezgyár

A különféle elmondások alapján Csatári Ernő a 2010-es évek elején települhetett át a Nyírségből Siófokra, ahol jelenleg a saját szállodáját igazgatja és apartmanokat működtet. A Tisza színeiben kampányolva a férfi előszeretettel tünteti fel magát olyan sikeres vállalkozónak, aki keményen dolgozva, önmagától érte el sikereit. – Vállalkozását 26 éve alulról építette fel: kétkezi munkától, bádogosságtól és vendéglátástól jutott el saját lemezgyárának vezetéséig, majd Siófokon a szálláshely-szolgáltatásig – olvasható a képviselő-jelölti bemutatkozójában.

Ukrán vevőtől az ingatlanbirodalomig

A tiszás jelölt arra is rendszeresen hivatkozik, hogy a lemezgyár eladásának bevételeiből vásárolta meg siófoki ingatlanbirodalmát. Nyilván nem hanglemezre kell gondolni, hanem bádogos munkára, ám mindegy, hogy milyen a lemez, a cégadatok ellentmondanak Csatári sztorijának. A Steel-Lemez Kft.-nek a nyilvános gazdasági beszámolók alapján nem volt jelentős bevétele és a férfi másik vállalkozásáról sem tűnik úgy, hogy hatalmas ingatlanvásárlásokat alapozhatott volna meg. Ami biztosnak látszik, hogy a Nyír-Csatorna Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – amelyet Csatári az édesapjával közösen vitt – végül egy olyan ukrán állampolgárságú nőnél kötött ki, aki a térségben több vállalkozást kényszertörlésig „menedzselt”. 

Csatárinak talán még annyi bevétele sem származhatott ezekből a cégekből, amennyiért első siófoki lakását 2012-ben megvásárolta.

Ehhez képest az elsőt számos további követte: közel tíz év alatt Csatári 1500 négyzetméternyi ingatlanvagyonra tett szert, s még a Baobab nevű szállodásban is felerészt tulajdonos lett.

Hogyan lett pénz az állami programból?

Külön említést érdemel, hogy Csatári miként vett részt az állami Kisfaludy Programban, amit azzal a céllal indítottak el 2020-ban, a pandémia idején, hogy a magán apartmankiadókat – a köznyelven zimmer frei-es egyéni vállalkozókat – megsegítsék. A programban szobánként egymillió forintnyi támogatásért lehetett pályázni, ingatlanonként 8 szobás, illetve 16 férőhelyes határig. 

Csatári Ernő azonban hat ingatlan 29 szobájára vett fel 29 millió forintot. Hogy ne legyen feltűnő a trükközés, Csatári több ingatlant a program idejére átíratott a családtagjaira, köztük az apjára is.

Utóbbi egyébként saját maga rántotta le a leplet a machinációról, amikor egy minapi interjúban elárulta: ő nem költözött a Balaton mellé, az elmúlt években végig a Nyírségben maradt. Csatári szállásbiznisze körül 2023-ban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálódott és megállapította, hogy a papíron öt személy tulajdonában álló és általuk üzemeltetett apartmanok csak névleg voltak elkülönítve és egyetlen gazdasági egységet alkottak közös pénztárral, recepcióval és személyzettel. Szabálytalan foglalkoztatás miatt pedig Csatári felkerült az adóhatóság munkaügyi szégyenlistájára. Árulkodó mozzanat, hogy a ma már tiszás jelölt siófoki tevékenységű vállalkozása egészen 2024-ig Nyírbátorban volt bejegyezve.

És akkor még nem is beszéltünk Csatári elektromos jachtjáról. Nem mindenkinek kristálytiszta, hogy saját, vagy céges járműről volt-e szó és hogy szabályszerűen zajlottak-e a hajót övező ügyletek.

Mindenesetre különös körülmény, hogy miközben a jacht privát tulajdonosoknak fenntartott, kedvtelési célú kikötőben állt, Csatári egy ideig a turisták számára hirdette a bérlési lehetőséget.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

