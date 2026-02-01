Profilozás: lesújtó belső jelentések készültek a tiszás jelöltekről, Magyar Péterék mégis őket indítják el

A Tisza jelöltkiválasztása óta sok jel utal arra, hogy a párt háza táján olyan személyekből van a legnagyobb hiány, akik alkalmasak kisebb-nagyobb közösségek képviseletére és méltó módon képesek részt venni a közéletben. A jelöltek körüli botrányok és az előválasztási színjáték fejetlensége egyaránt arról tanúskodott, hogy alkalmatlan figurák tömege jelentkezett a Tiszánál, sokan közülük pedig – mivel őket hozták ki nyertesnek az előválasztási színjátékban – el is indulnak majd az áprilisi választáson az egyéni országgyűlési képviselőhelyekért.

Csatári Ernő Fotó: Facebook

A jelöltek alkalmatlanságával ugyanakkor pontosan tisztában van a párt vezetése. Ezt pedig amiatt lehet nagy bizonyossággal állítani, mert a Tiszában írásos jelentéseket készítettek a jelöltekről. A párt belső ügyeire rálátó forrásunktól megtudtuk: a profilozás során a jelöltek túlnyomó többségénél komoly hiányosságokat és kockázati tényezőket tártak fel. Ez pedig egyre jobban borzolja a kedélyeket a párton belül – Magyar Péterék elégedetlenek, miközben a jelöltek gyanakvók lettek, bizalmuk megrendült.

Lesújtó jellemzés

De nézzünk meg egy konkrét esetet! Lapunk birtokába került ugyanis az egyik ilyen írásos jellemzés, mégpedig az, amelyik a Somogy vármegye 4-es számú egyéni választókerületének jelöltjéről készült. A Siófok központú körzetben Csatári Ernőt indítja a Tisza, ami annak fényében mindenképpen érdekes, hogy a párt belső jellemzése szabályosan lesújtó.

„Narcisztikus, szociopata viselkedési minták, kisebbségi komplexusból is fakadó paranoia mellett, egyes esetekben kifejezetten agresszív” – áll a Tisza saját jelöltjéről készített dokumentumában. A jellemzés ugyanakkor nem nevezhető a valóságtól elrugaszkodottnak, legalábbis az alapján, amit Csatáriból eddig megismerhetett a nyilvánosság. Tavaly tavasszal egy tiszás rendezvényen erőszakosan lökdösött több jelenlévőt is: a Hír TV riportere elvesztette az egyensúlyát, egy nő pedig az árokba esett. Akkor a sajtó Magyar Péter testőreként említette a férfit.

Visszatérve a belső jellemzésre: Csatári Ernő a belső dokumentum szerint még helyesen írni vagy összetett módon fogalmazni sem képes. Egy másik helyen pedig azt írták: „nyelveket értékelhető szinten nem beszél, szókincse közepes”. Megemlítették, hogy Csatári jelenleg, vagyis 50 évesen „gyorstalpaló” egyetemi tanulmányokat végez.