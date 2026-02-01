magyar péterhír tvTisza Pártsomogy vármegye

Profilozás: lesújtó belső jelentések készültek a tiszás jelöltekről, Magyar Péterék mégis őket indítják el

Belső jelentéseket készítettek jelöltjeik személyiségéről, képességeiről és gyengeségeiről Magyar Péterék – állítja a Tisza belső ügyeire rálátó informátorunk, aki megjegyezte azt is: noha rengeteg jelölt profilozása, átvilágítása zárult lesújtó eredménnyel, többen mégis a párt képviselőjelöltjei lesznek az áprilisi választáson. Lapunk birtokába került a Tisza siófoki indulójáról készült ilyen dokumentum, amelyben az ottani jelöltet, Csatári Ernőt narcisztikus személyiségként jellemezték, aki nem tud helyesen írni és összetett módon fogalmazni, emellett a vállalkozó különböző kétes ügyeiről is gyanakodva írtak.

Munkatársunktól
2026. 02. 01. 6:32
Csatári Ernő korábban a Hír TV riporterére támadt Forrás: YouTube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza jelöltkiválasztása óta sok jel utal arra, hogy a párt háza táján olyan személyekből van a legnagyobb hiány, akik alkalmasak kisebb-nagyobb közösségek képviseletére és méltó módon képesek részt venni a közéletben. A jelöltek körüli botrányok és az előválasztási színjáték fejetlensége egyaránt arról tanúskodott, hogy alkalmatlan figurák tömege jelentkezett a Tiszánál, sokan közülük pedig – mivel őket hozták ki nyertesnek az előválasztási színjátékban – el is indulnak majd az áprilisi választáson az egyéni országgyűlési képviselőhelyekért.

Csatári Ernő  Fotó: Facebook

A jelöltek alkalmatlanságával ugyanakkor pontosan tisztában van a párt vezetése. Ezt pedig amiatt lehet nagy bizonyossággal állítani, mert a Tiszában írásos jelentéseket készítettek a jelöltekről. A párt belső ügyeire rálátó forrásunktól megtudtuk: a profilozás során a jelöltek túlnyomó többségénél komoly hiányosságokat és kockázati tényezőket tártak fel. Ez pedig egyre jobban borzolja a kedélyeket a párton belül – Magyar Péterék elégedetlenek, miközben a jelöltek gyanakvók lettek, bizalmuk megrendült.

Lesújtó jellemzés

De nézzünk meg egy konkrét esetet! Lapunk birtokába került ugyanis az egyik ilyen írásos jellemzés, mégpedig az, amelyik a Somogy vármegye 4-es számú egyéni választókerületének jelöltjéről készült. A Siófok központú körzetben Csatári Ernőt indítja a Tisza, ami annak fényében mindenképpen érdekes, hogy a párt belső jellemzése szabályosan lesújtó. 

„Narcisztikus, szociopata viselkedési minták, kisebbségi komplexusból is fakadó paranoia mellett, egyes esetekben kifejezetten agresszív” – áll a Tisza saját jelöltjéről készített dokumentumában. A jellemzés ugyanakkor nem nevezhető a valóságtól elrugaszkodottnak, legalábbis az alapján, amit Csatáriból eddig megismerhetett a nyilvánosság. Tavaly tavasszal egy tiszás rendezvényen erőszakosan lökdösött több jelenlévőt is: a Hír TV riportere elvesztette az egyensúlyát, egy nő pedig az árokba esett. Akkor a sajtó Magyar Péter testőreként említette a férfit.

Visszatérve a belső jellemzésre: Csatári Ernő a belső dokumentum szerint még helyesen írni vagy összetett módon fogalmazni sem képes. Egy másik helyen pedig azt írták: „nyelveket értékelhető szinten nem beszél, szókincse közepes”. Megemlítették, hogy Csatári jelenleg, vagyis 50 évesen „gyorstalpaló” egyetemi tanulmányokat végez.

Árulókra vadászik

Szintén komoly aggályokat fogalmaztak meg annak kapcsán, hogy a férfi magát erőszakosan előtérbe tolva, a társait elnyomva próbál érvényesülni a Tiszában: „egyfajta egyéni kultusz kialakításával olyan légkört teremtett, ami veszélyeztetni látszik a kampányfeladatok ellátását a demotivált önkéntesek lemorzsolódása miatt”.

A leírásban konkrét véleményeket is idéztek, amelyek szerint Csatárival nem érhetik el a céljaikat: „pont azt építi, ami ellen küzdünk. Így nem lesz rendszerváltás, kár a gőzért.” Mint írták, ennek következményeként egyre kevesebb önkéntes áll rendelkezésükre a terepmunkában. A következő megjegyzés alapján valóban úgy tűnik, hogy eléggé elmérgesedhetett a jelölt viszonya az önkéntesekkel: „az önálló gondolatokkal bíró önkénteseket zaklatja, árulózza. Hátuk mögött szervezkedik a kirekesztésükért: mindenki kém vagy bomlasztó, aki nem ért vele egyet.” Arról is beszámoltak, hogy a tiszás Signal-csoportban Csatári egyfajta feljelentési kötelezettséget rótt a tagokra: tavaly májusban azt követelte, hogy a vele kapcsolatos „bomlasztást” azonnal jelentsék neki.

A dokumentum megemlítette, hogy a férfi „kezdetektől fogva kisajátította a kapcsolattartást a pártközponttal. Folyamatosan arra utalgat, hogy szoros és baráti kapcsolatban áll Magyar Péterrel és Radnai Márkkal. Csatári Facebook-oldalán valóban kiemelt helyen szerepel egy-egy zenés kép, amellyel a Tisza-vezérrel és alelnökével pózol.

Viselt dolgok

A belső jelentés kitért a férfi ügyeire is. Különböző fórumokon megjelent információk alapján több gyanús esetet is azonosítottak: az egyikben kábítószer is szóba kerül, a másik „családon belüli feszültségekről” szólhat. Mindennek kapcsán a belsős dokumentum megjegyezte, hogy akár a Tisza „országos politikai közösségére is reputációs kockázatot jelenthet az egyre növekvő láthatósága” a több mint 30 ezer követővel rendelkező Facebook-oldala miatt.

Súlyos bizalomhiányra utal, hogy a jelentés készítői láthatóan kételkednek abban, hogy a tiszás jelölt a valóságnak megfelelően adta-e elő a rejtélyesen gyors meggazdagodása történetét. „Állítása szerint a szakközépiskola után bádogosüzemet alapított a Nyírségben, amelyet egy versenytársa magas áron vett meg. Ebből az összegből vásárolt apartmanokat Siófokon, illetve épített egy szállodát üzlettársával. […] Ennek némileg ellentmond a csataribadog.hu oldal, illetve az ide bekötött, máig használt e-mail-címe”. 

(Folytatjuk)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdavos

A készülődő világ és a remény

Kondor Katalin avatarja

A pszichológia tudományának nagy kérdése ez idő tájt, hogy miképpen térítse el az embereket az álvalóság „imádatától”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.