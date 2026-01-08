Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

magyar pétertisza pártkéri lászlóDr Gurzó Mária

Bukaresti megbízás, homályos szervezet: kicsoda a Tisza „helyi románja”?

A Tisza Párt Gurzó Máriát indítja tavasszal Békés vármegyében a parlamenti mandátumért. A nő az országos nyilvánosságban teljesen ismeretlen volt eddig, pedig életrajza tartogat érdekes mozzanatokat. Gurzó, akit Kéri László csak a Tisza helyi románjaként emlegetett, a Ceausescu-rezsim legvégén kezdte meg ösztöndíjas tanulmányait a bukaresti orvosi egyetemen. A nő az elmúlt években egy nemzetközi NGO román tagszervezete megbízásából Békéscsabán alapított helyi egységet, amelyet vezet is. A hazánkban nem bejegyzett szervezetnek mind a finanszírozása, mind a tevékenysége eléggé homályos.

Munkatársunktól
2026. 01. 08. 10:58
Mindenki tudja, hogy ő ott a helyi román – így mutatta be, lényegében lerománozta, néhány hete Kéri László – Magyar Péter egyik első számú bizalmasa és szószólója – a Klubrádió műsorában a Tisza Békés vármegye 4-es számú egyéni választókerületének jelöltjét, Gurzó Máriát. Kéri úgy vélte, a nő hatékonyan tudja megszólítani a régióban viszonylag jelentős számban élő románságot, akik felé megfelelő „érzékenységgel” bír.

Bukarest, tisza
Ianosné Gurzó Mária - Fotó: Facebook

Hogy így van-e, azt nem tudni, miként azt sem, hogy a fogorvosként dolgozó Gurzó mikor szerzett román állampolgárságot, ha szerzett egyáltalán. Annyi bizonyos, hogy Kéri minősítése mellett más mozzanatok is Gurzó erős román kötődésére utalnak. Kéri megszólalása után megjelent olyan állítás, amely szerint a Magyarországon született Gurzó férje – Ianos Marius – román. Az ugyanakkor biztosan tudható, hogy a nőt a férjezett néven, Ianosné Gurzó Máriaként vették nyilvántartásba idehaza 2024-ben, mégpedig az Országos Román Önkormányzat tagjaként. A nő ezeken túl egy román NGO-nál is tevékenykedik – ott éppen a lánykori nevével szerepel. Erre a szervezetre még visszatérünk, előtte megemlítünk még egy román megállót Gurzó Mária életútjából.

Bukaresti egyetem ösztöndíjjal

Nevezetesen azt, hogy miközben saját bevallása szerint a magyar felsőoktatásba nem vették fel, a bukaresti Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre ösztöndíjasként ösztöndíjasként jutott be, méghozzá a Ceausescu-diktatúra végén. Gurzó ugyanis 1989 és 1994 között tanult a román intézményben.

A tiszás politikustól függetlenül érdemes megjegyezni, hogy Ceausescu rémuralma alatt a romániai egyetemek – más állami intézményekhez hasonlóan – a diktatúra titkosrendőrsége, a hírhedt Securitate ellenőrzése alatt álltak és nagy számban szerveztek be hallgatókat is.

Bukaresti megbízás

Az egyetem elvégzése után Gurzó Mária a román közéletbe is belevetette magát. A 2010-es évek elején léphetett be a már említett NGO-ba, az OSMTH – magyarul Jeruzsálemi Templom Legfőbb Katonai Rendje – elnevezésű, nemzetközileg bejegyzett szervezet romániai tagszervezetébe. Önleírása szerint az OSMTH jótékonysági célok mentén működő szerveződés, az internetes hivatkozások modern lovagrendi csoportosulásként említik, amely különböző leágazásokkal rendelkezik. Gurzó itt meglehetősen gyorsan lépkedett előre: 2017-ben már az aradi helyi parancsnokság tisztje volt, két évvel később pedig a bukaresti központból arra kérték fel, hogy Békéscsabán alapítson fiókszervezetet és legyen annak a parancsnoka. A békéscsabai ág működéséről nem sokat tudni, mivel azt nem jegyezték be hazánkban – ellentétben a magyarországi civil szervezetekkel, amelyek esetében ez kötelező. Így közhasznúsági jelentést vagy pénzügyi beszámolót sem adnak ki Magyarországon, ami a finanszírozásuk és a tényleges tevékenységük kapcsán is felvet aggályokat.

Beszédes, hogy miután Kéri László nyilatkozata után nagyobb közfigyelem irányult Gurzó Máriára, a nő elérhetetlenné változtatta Facebook-oldalát, amelyen rendszeresen tett közzé az OSMTH-val.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

