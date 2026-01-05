Kéri László a Tisza pártirodájába jár kampányfelkészítőre + fotók

Hiába tagadta eddig Magyar Péter, most már bebizonyosodott: Kéri László a Tisza Párt vezérkarának ad tanácsokat. A Ripost fotóin jól látható, amint a korábban MSZP-s, mára Tiszás politológus rendszeresen megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével. A hírportál szerint Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, „kampányfelkészítőre” jár a párt központi irodájába.

Kéri László baloldali politológus (Forrás: Facebook)

Feladatul azt kaphatta, hogy miközben Magyar Péter tagadni próbálja az adóemeléseket, addig ő feleségével egy országjáró turnén győzze meg a tiszásokat, miért is kell támogatniuk a Tisza-párt brutális adóemeléseket tervező csomagját. Emlékezetes, Petschnig Mária Zita például így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén:

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

Az internetre feltöltött videó leírása alapján a Dr. Erőss Pál Szob és környéke Tisza-sziget szervezésében Kéri László politológus és Petschnig Mária Zita közgazdász elemezte a 2025-re várható politikai és gazdasági fejleményeket.

Petschnig Mária Zita közgazdász és Kéri László politológus (Forrás: Facebook)

A Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán pedig bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt:

„Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.”

Érdemes felidézni a Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő kijelentéseit is, aki egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Azt ecsetelte, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt „kérték” tőle.