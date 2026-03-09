Orbán Viktor újra üzent: Mindenkinek el kell jönni!

A március 15-i Békemeneten való részvételre biztatott mindenkit Orbán Viktor.
„A valaha volt legnagyobb Békemenet” – írta a kormányfő a Facebook-oldalán hétfőn este közzétett bejegyzésében, jelezve, hogy ő ott lesz.
Én ott leszek, legyünk ott minél többen. Mindenkinek el kell jönni!
– üzente a kormányfő.
„A hazádnak szüksége van rád” – idézte a nagyszabású rendezvény mottóját a miniszterelnök.
Sorsfordító lesz a Békemenet
Amint azt korábban megírtuk, az 1848–49-es szabadságharc évfordulóján, nemzeti ünnepünkön, március 15-én ismét Békemenetet tart Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA), így
a magyaroknak lehetőségük van arra, hogy kiálljanak a kormány békepárti politikája mellett.
Legutóbb tavaly, október 23-án volt Békemenet, amelyen több százezren vettek részt.
Arról is beszámoltunk, hogy a rendezvény szervezői sajtótájékoztatón ismertették a részleteket. A CÖF–CÖKA tájékoztatóján a résztvevők egyetértettek abban, hogy mindennél fontosabb a most vasárnapi rendezvény, amivel kiállhatnak a béke és a normalitás mellett.
– Büszkénk vagyunk rá, hogy a Békemenet a magyarok innovációja – fogalmazott Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke. Tudatta, hogy
hivatalosan is a szerzői jog védelme alá helyezték a Békemenetet,
amit így más pártok és szervezetek már nem használhatnak fel.
Az útvonal kapcsán jelezte:
a gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, majd 11 órakor indul el a Békemenet a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utcán érkeznek meg a Kossuth térre,
ahol meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.
