Ilyet sem láttunk még: mesterséges intelligenciával próbálták megizzasztani Lázár Jánost + videó

Ezúttal Albertirsára érkezett Lázár János, ahol Feldman Lászlóval, Pest vármegye 13. választókerületének fideszes jelöltjével tartott fórumot. A miniszter a jelölt bemutatása után elmondta beszédét, amely után számos kérdést kapott és több érzékeny téma kapcsán is választ kellett adnia a választók felvetéseire. Egy pilisi hölgy például abban kérte ki a tárcavezető tanácsát, hogyan kell kezelni Magyar Péter híveitől azt a féktelen gyűlöletet, amit a kormánypárti szimpatizánsok kapnak.

Feldman László és Lázár János Albertirsán (Forrás: Youtube)

Lázár János személyes tapasztalatból úgy válaszolt, türelemmel. Felhívta a figyelmet arra, a digitális térben csak azért gyalázkodnak sokan, mer anonim módon tudják tenni. Amint mindenkinek fel kéne fedni a valós személyét, véget érne az egész gyűlölködés. Hozzátette, a Tisza Párt híveinek jelentős részére jellemző, hogy aki más véleményen van, azt lehurrogják. Nagyon sajnálja azokat, akik mellette és a Fidesz mellett kiállnak és emiatt támadják a tiszások – Lázár János szerint ez jól megmutatja, Magyar Péterék hogyan is gondolkodnak a szólásszabadságról, de ezt méltósággal kell viselni. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is,

a józan, nyugodt többségben bízik, de erősnek is kell lenni, amit a Békemeneten tudnak majd megmutatni.

Még szükséges a finomhangolás

A fórumon lehetőséget kapott kérdezni egy védőnő is. Elmondása szerint méltatlanul kevés fizetésemelést kapott: a szakmában mindenki 8, esetleg 10 százalékos emelést kapott. Lázár János felhívta a figyelmet arra, Magyarországon a legtöbb európai állammal ellentétben van házi gyermekorvosi szolgálat. Szerinte ez azért fontos, mert a védőnők rengeteg gyermeket és családot mentettek meg Magyarországon. A fizetésemelésükkel kapcsolatban rámutatott:

azt az arányt kell jól belőni, ami az orvosi fizetésekhez képest adható.

Mert például ha az ápolónő az orvos fizetésének 35 százalékát kapja, akkor meg kell állapítani azt is, ő az orvos fizetésének hány százalékát kellene kapnia. Elmondása szerint ő a kormányüléseken sokat harcolt a védőnőkért és ezért is mondta korábban, hogy az ország félkész állapotban van: még szükséges finomhangolásokat végrehajtani.