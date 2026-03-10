OlaszországIrántüntetés

Olaszországban ünnepeltek és tüntettek is Irán megtámadása után

Az Olaszországban élő iráni közösség hatalmas örömujjongással fogadta az ajatollah eltávolításának hírét, a palesztin csoportok azonban Irán megtámadása ellen lázadnak. Izrael-ellenes csoportok, baloldali diákegyletek és szakszervezetek máris elkezdték a mozgósításokat az utcai tüntetésekre Irán ellen.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 03. 10. 0:01
Iráni ünneplők Olaszországban Fotó: ANDREA RONCHINI Forrás: NurPhoto
Palesztinpárti tüntetők vonultak az utcára az Irán elleni izraeli–amerikai katonai műveleteket követően Olaszországban. A tiltakozók elítélték az Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni összehangolt támadásait, és azt követelték, hogy állítsák le a bombázásokat. Sajtóbeszámolók arról írnak, hogy az Izrael-ellenes tüntetők, diákmozgalmak és a baloldali szakszervezetek flashmobokat tartottak. Az Il Libero beszámolója szerint vasárnap este az USA római nagykövetségéhez vonultak, hétfő délután a milánói és római külképviseletek előtt gyülekeznek. A Hamász terrorszervezethez köthető Mohamad Hannoun vezette Olaszországban élő palesztinokat tömörítő csoport is jelezte, hogy a jövőben több városban is demonstrációra készülnek.

The anti-regime Iranian community celebrates near the U.S. Embassy in Rome, Italy, on March 4, 2026, to thank the United States and Israel for the military intervention against the Iranian regime that begins on February 28 and for the assassination of Supreme Leader Ali Khamenei on March 4, 2026, in Rome, Italy. The protesters call for the return of Crown Prince Reza Cyrus Pahlavi to power in Iran and the closure of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Italy. (Photo by Andrea Ronchini/NurPhoto) (Photo by Andrea Ronchini / NurPhoto via AFP)
(Fotó: AFP)

Róma történelmi belvárosában több helyszínen is gyülekeztek. Ezek ugyanazok a tüntetők, akik az Izrael-ellenes megmozdulásokon több alkalommal összecsapásba keveredtek a rendőrséggel és komoly károkat okoztak köztereken. Nemcsak a korábbi közel-keleti konfliktusok, hanem az Iránban kirobbant helyzet miatt is a Meloni-kormányt támadják. Azt követelik, hogy Olaszország ne nyújtson logisztikai segítséget az amerikai hadműveletekhez. 

A palesztin ügy és az Irán elleni támadás megítélése a tüntetők körében összekapcsolódik, mivel Irán a Hamász és a Hezbollah legfőbb támogatója.

Többek között a Contropiano című kommunista weboldalon szervezett tüntetésre hívják a lázadókat. 

Azt állítják, hogy tömegpusztító fegyverek megállítása csupán ürügy az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett Irán elleni agresszióhoz. A washingtoni és tel-avivi akciót „megelőző csapásként” definiálják, de valójában katonai beavatkozás, amelyet e két hatalom egyoldalúan eldöntött, miközben az Omán közvetítésével zajló tárgyalások még folyamatban voltak. Azzal vádolják az olasz jobboldalt, és a médiát, hogy közreműködnek és támogatják a két nagyhatalmat. 

Míg a palesztinok és a baloldal tiltakozik az USA és Izrael összehangolt megelőző csapása ellen, addig az olaszországi iráni közösség örömujjongással fogadta a hírt, és Donald Trump amerikai elnököt éltette. 

A diaszpórában élő közösség tagjai úgy nyilatkoztak, életül legboldogabb pillanatai ezek, 48 éve tartó véres diktatúra zárul le hazájukban. 

Több olasz nagyvárosban is utcára vonultak, izraeli, amerikai és iráni zászlókat lobogtattak.

Országszerte ünnepeltek az Olaszországban élő iráni közösségek, miután megerősítették, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb vallási vezető egy amerikai-izraeli közös légicsapás során életét vesztette. Milánóban, Rómában, Bolognában, Genovában és Triesztben is utcára vonultak az iráni diaszpóra tagjai. Több százan gyűltek össze Milánóban Dóm téren, de a trieszti mólót is ellepték az ünneplők. A megmozdulásokon az iszlám köztársaság zászlója helyett szinte mindenhol az 1979 előtti, oroszlános és napos iráni zászlót lobogtatták, kifejezve a demokrácia iránti vágyuknak. 

Ezzel párhuzamosan azonban tüntetések is zajlottak, így Rómában és Milánóban is éles ellentétek alakultak ki. 

Róma történelmi belvárosában, a Szent Apostolokról elnevezett téren az Izrael mellett kiálló Setteottobre egyesület szervezésében jobboldali politikusok és civil szervezetek gyülekeztek, hogy a diktatúra végét ünnepeljék és szolidaritást vállaljanak a szabadságra vágyó iráni néppel. 

A megmozduláson felszólalók szerint Iránban lejárt a diplomácia korszaka, a katonai, az USA és Izrael beavatkozása az egyedüli módja annak, hogy véget vessenek a pusztító diktatúrának. 

A tüntetők kritizálták azokat a szélsőbaloldali szervezeteket, akik az imperializmus elleni tiltakozás miatt Hameneit siratták az utcai megmozdulásokon. Az Ötcsillag Mozgalom és a Demokrata Párt politikusai távol maradtak a szolidaritási megmozdulástól, mivel úgy vélik, túlzottan háborúpárti álláspontot képvisel.  

Káoszba és éles utcai vitákba torkollt az Egyesült Államok konzulátusa közelében szervezett megmozdulás. A diaszpórában élő irániak szólalkoztak össze szélsőbaloldali tüntetőkkel. Közel 500-an gyűltek össze az amerikai külképviselet előtt baloldali mozgalmak és szakszervezetek részéről. Donald Trump és Benjámin Netanjahu katonai beavatkozása ellen tiltakoztak, a felszólalók azt mondták, hogy elfogadhatatlannak tartják a háborús megoldást. A tömegben feltűntek olyanok is, akik az elhunyt néhai Ali Hámeneit éltették, az ajatollah fényképét is magukkal vitték. Egyesek azt állították, hogy a diktátor valójában az elnyomottak barátja volt. 

A konfliktus akkor kezdődött, amikor a konzulátus közvetlen közelében megjelent egy csoport iráni emigráns. Ők Donald Trumpot éltető transzparenseket és képeket vittek magukkal, illetve olyan gyerekek fotóit, akik a rezsim áldozatai voltak. A sajtónak nyilatkozva elmondták, hogy a szabadsághoz vezető egyedüli útnak tekintik az USA és Izrael végrehajtott beavatkozást.  

Végül csak rendőrségi sorfallal tudták szétválasztani a két csoportot, akik folyamatosan gyalázkodtak és ordítoztak egymással. 

A Vatikán is aggódva szemléli a Közel-Keleten kialakult fokozódó feszültségeket. XIV. Leó pápa vasárnapi Úrangyala imádságában azonnali tűzszünetet sürgetett és a katonai műveletek leállítását, illetve hangsúlyozta, hogy a bombázások csak tovább mélyítik a gyűlölet árkait. A pápa szívből jövő felhívást intézett az érintett felekhez. Úgy fogalmazott, a stabilitás és a béke nem építhető kölcsönös fenyegetésekkel, valamint pusztítást, fájdalmat és halált hozó fegyverekkel, hanem kizárólag észszerű, hiteles és felelősségteljes párbeszéddel. Azt kérte, állítsák le az erőszak spirálját, mielőtt az helyrehozhatatlan szakadékká nem válna. A katolikus egyházfő a fegyverek helyett diplomáciai megoldást szorgalmazott, még mielőtt a konfliktus átterjedne a környező országokra és beláthatatlan következményei lennének a világbékére nézve. 

