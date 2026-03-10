Olaszországban ünnepeltek és tüntettek is Irán megtámadása után

Palesztinpárti tüntetők vonultak az utcára az Irán elleni izraeli–amerikai katonai műveleteket követően Olaszországban. A tiltakozók elítélték az Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni összehangolt támadásait, és azt követelték, hogy állítsák le a bombázásokat. Sajtóbeszámolók arról írnak, hogy az Izrael-ellenes tüntetők, diákmozgalmak és a baloldali szakszervezetek flashmobokat tartottak. Az Il Libero beszámolója szerint vasárnap este az USA római nagykövetségéhez vonultak, hétfő délután a milánói és római külképviseletek előtt gyülekeznek. A Hamász terrorszervezethez köthető Mohamad Hannoun vezette Olaszországban élő palesztinokat tömörítő csoport is jelezte, hogy a jövőben több városban is demonstrációra készülnek.
Róma történelmi belvárosában több helyszínen is gyülekeztek. Ezek ugyanazok a tüntetők, akik az Izrael-ellenes megmozdulásokon több alkalommal összecsapásba keveredtek a rendőrséggel és komoly károkat okoztak köztereken. Nemcsak a korábbi közel-keleti konfliktusok, hanem az Iránban kirobbant helyzet miatt is a Meloni-kormányt támadják. Azt követelik, hogy Olaszország ne nyújtson logisztikai segítséget az amerikai hadműveletekhez.
A palesztin ügy és az Irán elleni támadás megítélése a tüntetők körében összekapcsolódik, mivel Irán a Hamász és a Hezbollah legfőbb támogatója.
Többek között a Contropiano című kommunista weboldalon szervezett tüntetésre hívják a lázadókat.
Azt állítják, hogy tömegpusztító fegyverek megállítása csupán ürügy az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett Irán elleni agresszióhoz. A washingtoni és tel-avivi akciót „megelőző csapásként” definiálják, de valójában katonai beavatkozás, amelyet e két hatalom egyoldalúan eldöntött, miközben az Omán közvetítésével zajló tárgyalások még folyamatban voltak. Azzal vádolják az olasz jobboldalt, és a médiát, hogy közreműködnek és támogatják a két nagyhatalmat.
Míg a palesztinok és a baloldal tiltakozik az USA és Izrael összehangolt megelőző csapása ellen, addig az olaszországi iráni közösség örömujjongással fogadta a hírt, és Donald Trump amerikai elnököt éltette.
A diaszpórában élő közösség tagjai úgy nyilatkoztak, életül legboldogabb pillanatai ezek, 48 éve tartó véres diktatúra zárul le hazájukban.
Több olasz nagyvárosban is utcára vonultak, izraeli, amerikai és iráni zászlókat lobogtattak.
