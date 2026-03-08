Román szál került elő az ukrán aranykonvoj ügyében

Az ukránok a háború első napja óta megállás nélkül hatalmas mennyiségű eurót és dollárt mozgatnak Románián keresztül

– derül ki a csatolt videóból, amelyben egy román pénzszállító cég két munkatársa beszél arról részletesen, hogy hogyan szállítják a pénzt az ukránok Románián keresztül.

BOMBSHELL EXCLUSIVE VIDEO TESTIMONY

An employee from a major Romanian cash-in-transit company just dropped a bomb:

“Ukrainians have been moving MASSIVE loads of euros and dollars through Romania NON-STOP since the first day of the war.”

Hatalmas készpénzfizetések, teherautóról teherautóra, évről évre. Milliárdok fizikai készpénzben, rögzíti Pascal, aki szerint a beszélgetés 2025 decemberében történt, tehát hónapokkal azelőtt, hogy Magyarország úgy döntött, kivizsgálja a saját országában a pénzszállításokat. 1,3 milliárd mindössze két hónap alatt Magyarországon. Hány milliárd haladt át Románián? – teszi fel a kérdést.