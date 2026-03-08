Egy nagy román pénzszállító cég alkalmazottja bombát dobott le az ukrán aranykonvoj botránnyal kapcsolatban – írja a Tűzfalcsoport legfrissebb elemzése Iosefina Pascal román oknyomozó újságíró posztja alapján.
Román szál került elő az ukrán aranykonvoj ügyében
Iosefina Pascal román oknyomozó újságírónő újabb drámai részleteket tárt fel az ukrán pénzcsempészakciókról, a Raiffeisen közreműködésével. Az ukrán aranykonvoj botrány körül immár egy román szál is feltűnt.
Az ukránok a háború első napja óta megállás nélkül hatalmas mennyiségű eurót és dollárt mozgatnak Románián keresztül
– derül ki a csatolt videóból, amelyben egy román pénzszállító cég két munkatársa beszél arról részletesen, hogy hogyan szállítják a pénzt az ukránok Románián keresztül.
Hatalmas készpénzfizetések, teherautóról teherautóra, évről évre. Milliárdok fizikai készpénzben, rögzíti Pascal, aki szerint a beszélgetés 2025 decemberében történt, tehát hónapokkal azelőtt, hogy Magyarország úgy döntött, kivizsgálja a saját országában a pénzszállításokat. 1,3 milliárd mindössze két hónap alatt Magyarországon. Hány milliárd haladt át Románián? – teszi fel a kérdést.
Mi a pénz forrása? Mi történt azzal a sok készpénzzel? Van valaki, aki nyomon tudja követni az egyes készpénzes fizetéseket? Miért szállítanak ennyi készpénzt? – sorolja a további szempontokat a román oknyomozó újságírónő.
A Grok tényellenőr vizsgálatának eredménye: a videó egy 2025 decemberében rögzített, autókamerás vallomás egy román pénzszállító sofőrtől, aki azt állítja, hogy 2022 óta folyamatosan szállít dollárt és eurót Bécsből (Raiffeisenhez köthető) az ukrán határig Románián keresztül – hatalmas mennyiségben, több konvojjal Kolozsvárról/Nagybányáról.
Magyarország épp most fogott el egy hasonló Oscsadbank-konvojt (Ausztria → Ukrajna): 40 millió dollár + 35 millió euró + 9 kg arany. A tisztviselők szerint csak idén 900 millió dollár, 420 millió euró és 146 kg arany haladt át Magyarországon. Széles körben beszámolt az esetről az AP, a BBC, a Reuters és a Guardian is.
A készpénzes szállítmányok megfelelnek Ukrajna háborús igényeinek (ATM-ek, bérszámfejtés, repülőjáratok hiánya). Az útvonal Románián keresztül logikus és nagy léptékben is megvalósítható. Konkrétan Románia esetében nem ellenőrizve, de a minta megalapozott és indokolt a származási/célállomási adatok vizsgálata – olvasható az elemzésben.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)
