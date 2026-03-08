Rendkívüli

Román szál került elő az ukrán aranykonvoj ügyében

Iosefina Pascal román oknyomozó újságírónő újabb drámai részleteket tárt fel az ukrán pénzcsempészakciókról, a Raiffeisen közreműködésével. Az ukrán aranykonvoj botrány körül immár egy román szál is feltűnt.

Magyar Nemzet
Forrás: Tűzfalcsoport2026. 03. 08. 21:27
Illusztráció (Forrás: AFP)
Egy nagy román pénzszállító cég alkalmazottja bombát dobott le az ukrán aranykonvoj botránnyal kapcsolatban – írja a Tűzfalcsoport legfrissebb elemzése Iosefina Pascal román oknyomozó újságíró posztja alapján.

Az ukrán aranykonvoj botrányban immár román szál is feltűnt
Az ukrán aranykonvojbotrányban immár román szál is feltűnt (Fotó: MTI/Magyarország kormánya)

Az ukránok a háború első napja óta megállás nélkül hatalmas mennyiségű eurót és dollárt mozgatnak Románián keresztül

– derül ki a csatolt videóból, amelyben egy román pénzszállító cég két munkatársa beszél arról részletesen, hogy hogyan szállítják a pénzt az ukránok Románián keresztül.

Hatalmas készpénzfizetések, teherautóról teherautóra, évről évre. Milliárdok fizikai készpénzben, rögzíti Pascal, aki szerint a beszélgetés 2025 decemberében történt, tehát hónapokkal azelőtt, hogy Magyarország úgy döntött, kivizsgálja a saját országában a pénzszállításokat. 1,3 milliárd mindössze két hónap alatt Magyarországon. Hány milliárd haladt át Románián? – teszi fel a kérdést.

Mi a pénz forrása? Mi történt azzal a sok készpénzzel? Van valaki, aki nyomon tudja követni az egyes készpénzes fizetéseket? Miért szállítanak ennyi készpénzt? – sorolja a további szempontokat a román oknyomozó újságírónő.

A Grok tényellenőr vizsgálatának eredménye: a videó egy 2025 decemberében rögzített, autókamerás vallomás egy román pénzszállító sofőrtől, aki azt állítja, hogy 2022 óta folyamatosan szállít dollárt és eurót Bécsből (Raiffeisenhez köthető) az ukrán határig Románián keresztül – hatalmas mennyiségben, több konvojjal Kolozsvárról/Nagybányáról.

Magyarország épp most fogott el egy hasonló Oscsadbank-konvojt (Ausztria → Ukrajna): 40 millió dollár + 35 millió euró + 9 kg arany. A tisztviselők szerint csak idén 900 millió dollár, 420 millió euró és 146 kg arany haladt át Magyarországon. Széles körben beszámolt az esetről az AP, a BBC, a Reuters és a Guardian is.

A készpénzes szállítmányok megfelelnek Ukrajna háborús igényeinek (ATM-ek, bérszámfejtés, repülőjáratok hiánya). Az útvonal Románián keresztül logikus és nagy léptékben is megvalósítható. Konkrétan Románia esetében nem ellenőrizve, de a minta megalapozott és indokolt a származási/célállomási adatok vizsgálata – olvasható az elemzésben. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

