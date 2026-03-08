Rendkívüli

Komoly erődemonstráció: a Fidesz jelöltje nyerte a kazincbarcikai időközi választást

Komoly erődemonstráció: a Fidesz jelöltje nyerte a kazincbarcikai időközi választást

Rövid időn belül második alkalommal nyert a kormánypártok jelöltje időközi önkormányzati választást. Egy hónapja Balmazújvárosban, most pedig Kazincbarcikán húzott be egy olyan körzetet a Fidesz, ami eddig ellenzéki fellegvár volt.

2026. 03. 08. 21:31
urna, választás
Fotó: Ladóczki Balázs
Hatalmas győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson. Valóság vs. Tisza: 2:0 – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök jelezte, hogy ezen a településen 16 év után nyertek egyéni önkormányzati körzetet.

Újabb siker. A Fidesz nyerte Kazincbarcikán az időközi önkormányzati választást – tudatta Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója jelezte, hogy a helyi Tisza-sziget-tag, aki civilként indult, harmadik lett.

Rövid időn belül ez a második komoly sikere a kormánypártoknak egy időközi önkormányzati választáson. Mint ismert, egy hónappal ezelőtt a balmazújvárosi időközi választáson Nagy Zoltán, a kormánypárt jelöltje a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele, az ellenzéki pártok által támogatott, helyi ellenzéki egyesület jelöltje, a Tisza-szimpatizáns Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott. Így pedig a képviselő-testületben többsége lett a kormánypártoknak.

Ráadásul Balmazújvárosban 2019 és 2024 között ellenzéki városvezetés volt, a Fidesz 2024-ben nyerte vissza a polgármesteri posztot a helyi ellenzéktől, most pedig a képviselői többséget is megszerezte, hiszen a kormánypártok jelöltje most egy olyan körzetben nyert, ahol 2024-ben nem volt erre képes.

Megjegyzendő, hogy a balmazújvárosi és a kazincbarcikai időközi választáson is a balliberális oldal előre leírta a kormánypártok esélyeit. Azonban az eredmények mindkét esetben rácáfoltak a várakozásokra.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki  Balázs)

 

