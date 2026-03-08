BékemenetOrbán Viktormárcius 15.

Orbán Viktor: A hazádnak szüksége van rád!

A március 15-i Békemeneten való részvételre biztatott a közösségi oldalán Orbán Viktor. „A hazádnak szüksége van rád!” – fogalmazott a kormányfő bejegyzésében.

Forrás: Facebook2026. 03. 08. 18:03
Békemenet, március 15. Legyünk ott minél többen!” – írta a Facebook-oldalán vasárnap késő délután közzétett bejegyzésében Orbán Viktor

Budapest, 2024. június 1. Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetén a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetén a margitszigeti nagyréten (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

„A hazádnak szüksége van rád!” – idézte a nagyszabású rendezvény mottóját a miniszterelnök. 

Amint azt korábban megírtuk, az 1848–49-es szabadságharc évfordulóján, nemzeti ünnepünkön, március 15-én ismét Békemenetet tart Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, így a magyaroknak lehetőségük van arra, hogy kiálljanak a kormány békepárti politikája mellett. Legutóbb tavaly, október 23-án volt Békemenet, amelyen több százezren vettek részt.

A Békemenetre az áprilisi országgyűlési választásra tekintettel is minden olyan magyar embernek el kell jönnie, aki ki akar állni a háború ellen, békeszerető és félti a családját. Olyan nagyszabású Békemenetet óhajtunk szervezni, amely eddig még nem volt látható

– mondta Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke.  

Fotó: A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Margit hídon 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)


