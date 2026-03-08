Orbán ViktorUkrajnahadifogoly

Orbán Viktor: Aki átélte a háború borzalmait, az tudja igazán, mekkora kincs a béke + videó

A miniszterelnök interjúrészletet közölt az orosz hadifogságból kiszabadított férfiak egyikével.

2026. 03. 08. 15:36
„Aki átélte a háború borzalmait, az tudja igazán, mekkora kincs a béke” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videó mellé. A felvételen az orosz hadifogságból kiszabadított magyar–ukrán kettős állampolgárságú kárpátaljai férfi számol be az átélt borzalmakról.

Az éjjel Szijjártó Péterrel hazatért hadifoglyokkal ma Orbán Viktor is beszélt
Hadifoglyok kiszabadítása Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– Békepárti vagyok – mondta a korábbi hadifogoly, aki a debreceni háborúellenes gyűlésen felvett beszélgetés folyamán arról is beszélt: nagyon jól teltek a napjai Magyarországon. Felidézte, hogyan került fogságba. Ennek kapcsán közölte: 

két bajtársa odaveszett, őt pedig menekülés közben fogták el az orosz katonák.

– Tizenketten voltak, tűzharcba keveredtem és lövést kaptam. Elfogtak és elvittek Oroszországba. A fogságban nyolc kilót lefogytam A sógorom a magyar külügynél érdeklődött irántam, a családom semmit nem hallott rólam – mondta a volt hadifogoly, aki leszögezte: 

Magyarország jót tett vele. Azt hitte, hogy visszakerül Ukrajnába, Kárpátaljára, ahol született.

– Amikor megtudtam, hogy Budapestre jövök, a sógoromnál fogok lakni, megnyugodtam – mondta a férfi. Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, a magyar miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetés után Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy döntött, hogy az orosz nyilvántartásban szereplő két magyar nemzetiségű és magyar állampolgárságú hadifoglyot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki kormányzati delegáció élén látogatott Moszkvába, hazaviheti. 

Borítókép: Orbán Viktor  (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


Fontos híreink

