Hogyan állnak helyt a nők a közéletben?

Milyen ma Magyarországon nőnek lenni, és milyen ma a közéletben nőként helytállni? Ezekre a kérdésekre keresték a válaszokat a KINCS nőnapi konferenciáján, ahol a női politikusok arról is őszintén vallottak, miképp hasznosítják a nőiséget a munkájukban, és hogyan tudják képviselni a kormányon belül a társadalom szükségleteit.

Tar Hajnalka
2026. 03. 09. 14:48
Fotó: Ladóczki Balázs
Ugyan mi hivatalból vizsgáljuk, milyen Magyarországon nőnek lenni, és milyen a helyzete a nőknek az Európai Unióban, azt jól látni, sehol máshol nincsenek olyan lehetőségek, mint idehaza, legyen szó oktatásról, családtámogatásról vagy épp egészségügyről – kezdte Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke, a nőnap alkalmából rendezett konferenciájukon. Hozzátette, a kormány e veszélyekkel és kihívásokkal teli időszakban is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a nők helyzetét javítsa, segítse és megtartsa.

KINCS nőnapi konferencia
Nőnapi konferencia a KINCS-ben (Fotó: Ladóczki  Balázs)

Hankó Balázs miniszter, az esemény moderátora úgy vélte, Magyarországon nem csak nőnek jó lenni, hanem férfinak is, a nők miatt. – A Kulturális és Innovációs Minisztérium egyszerre felelős a kultúráért, családokért, tudományért, ennek a legfontosabb szereplői, képviselői pedig a nők. Összesen hat államtitkárunk van a minisztériumban, és két férfi, ami jól mutatja, a mindennapi hazaszeretet minisztériumának 2/3-a nőkből áll, és ez így van jól – húzta alá.

Koncz Zsófia családügyi államtitkár elmondta, nagyon sokat számít, hogy egy nő, édesanya képviseli a családügyi államtitkárságot. 

– Tudom, miért, mire van szüksége egy édesanyának, tudom, mire van szüksége a magyar családoknak, hiszen én is két gyermek édesanyja vagyok. Magyarországon nőnek és édesanyának is jó lenni, a családok biztonságban élnek, kiszámítható körülmények között. 

Más országokban nincs ilyen erős családtámogatás – közölte.

A családokért felelős államtitkár arra is kitért, a munka-magánélet közötti egyensúly egyik kulcsa számára a bölcsődei férőhelyek bővítése volt, majd emlékeztetett, a kormány intézkedése okán 66 százalékról 88 százalékra nőtt a kisgyermekes anyák foglalkoztatása. – Ennek én is a haszonélvezője vagyok, a nagyobbik fiam ugyanis bölcsis már, ami nagy segítség számomra – mondta.

KINCS nőnapi konferencia
Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár és Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: Ladóczki  Balázs)

– Ahhoz, hogy ilyen sok női államtitkár tudjon dolgozni a kormányban, kellenek azok az intézkedések, amelyeket a kormány megadott az elmúlt évek során és egyfajta védőhálóként működnek – vette át a szót Varga-Bajusz Veronika. A felsőoktatási államtitkár elárulta, az egyetemekkel, szakképzésekkel való munka olyan számára, mint amikor egy édesanya küzd a saját gyermekeiért. – Volt, hogy kiküldtek egy megbeszélésről, és kérték, ne én menjek legközelebb, mert túl heves voltam – vallott őszintén, kiemelve, szerinte a problémamegoldásban a nők jobbak, mert nem a felelős keresése az első, hanem közös megoldást keres, a csapatával.

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár elmondta, a kultúra az a terület, ahol jócskán akad érzelem, amit jól kell tudni kezelni, nőként pedig pontosan tudja, mire van szükség ezekben a helyzetekben. – Nőként vezetni ezt a területet azt jelenti, hogy a feszültebb időszakok sem okoznak gondot, jól tudom finomítani, lekerekíteni azt, ami egy-egy intézményvezetőtől, művésztől érkezik – mondta, kiemelve, hogy a legjobb tanító mindig a nagy család, az anya a legjobb közösségfejlesztő, hiszen ő az, aki megoldja mindenkinek a problémáit – mutatott rá.

Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, tizenkét gyermekes családból érkezve azt tanulta meg, hogyan lehet igazságot adni és hogyan lehet párbeszédet teremteni.

 – Mindez a nemzetközi színtéren különösen fontos, hogy tudjunk mediálni. A párbeszéd alakítása, a hallgatás képessége pedig sokszor elég ahhoz, hogy az eltérő nézőpontok is utat találjanak egymáshoz – vélekedett.

A közbeszédben tapasztalható erőszakkal kapcsolatban Koncz Zsófia arról beszélt, bár bőven érkezik támadás, többségében még mindig sokkal több a pozitív visszacsatolás. – A közéletben való részvétellel járó hivatás nem könnyű, de gyönyörű, és édesapámat idézve azt tudom mondani: a nők és a férfiak egyenlők, de nem egyformák, és ezt ki kell használni. Egy képviselőtársam pedig azt mondta, sokkal jobban szereti a női polgármestereket, mert olyanok, mint a családanyák, mindenkinek rendezni akarják az életét, mintha a saját családjukat egyengetnék – mondta.

Závogyán Magdolna azzal egészítette ki, meg kell tudni különböztetni, mi az, ami rágalom és mi az, ami jogos kritika, ehhez kellő önbizalom és jó pár év tapasztalat kell, de megéri.

KINCS nőnapi konferencia
Kardosné Gyurkó Katalin miniszterelnöki biztos (Fotó: Ladóczki  Balázs)

Kardosné Gyurkó Katalin miniszerelnöki biztos szerint egy női politikus munkájában a hiteles jelenlét az, ami a legfontosabb. – Hitelesen jelen lenni, mellettük lenni, figyelni és meglátni a szükségleteiket, végül becsatornázni ezeket a kormányhoz – sorolta, kiemelve, hogy régi vágya volt még a Nagycsaládosokért Országos Egyesületének elnökeként az édesanyák szja-mentessége, az, hogy ezt a kormány végül megadta, jól mutatja, milyen fontos szerepe van a nőknek a közéletben.

– Azon dolgozom, hogy a választókerületben felmérjem, kinek mire van szüksége pontosan. Van, ahol a hóhelyzet miatt tűzifára, máshol viszont a fogyatékkal élő gyermek számára kértek pluszsegítséget, és volt, amikor a család vágya egy nagyobb autó volt, hogy még egy gyermek elférhessen a hátsó ülésen. Meg kell hallani a magyar családok hangját, ezen dolgoztam eddig, és ezután is – mondta.

Kardosné Gyurkó Katalin emlékeztet, amikor valaki édesanyává válik, akkor nem négy évre lesz anya, hanem élete végéig, így nem mindegy, milyen élet vár majd a gyermekeinkre a következő években, évtizedekben. 

– Hallgassunk a női, anyai megérzésünkre április 12-én – húzta alá.

Juhász Hajnalka KDNP-alelnök szerint fontos tisztán látni, hogy az Európai Unió 27 tagállamában milyen nőnek lenni, milyen családban élni, milyen támogatásokat kapnak itthon, és hogyan élnek külföldön a családok. – Magyarországon nem kell döntenie egy nőnek arról, hogy a családot vagy a karriert válassza, az a jövőkép, amit a kormány felvázolt, csak ezzel, a nemzeti kormánnyal lehet tovább vinni – hívta fel a figyelmet, majd azzal zárta, a magyar nők nem csak a legszebbek, de a legerősebbek is, a női politikusok pedig azon dolgoznak, hogy ezt az erőt visszaadják a közösségeiknek.

 

Borítókép: KINCS Nőnapi konferencia (Fotó: Ladóczki Balázs)

