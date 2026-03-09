Hogyan állnak helyt a nők a közéletben?

Ugyan mi hivatalból vizsgáljuk, milyen Magyarországon nőnek lenni, és milyen a helyzete a nőknek az Európai Unióban, azt jól látni, sehol máshol nincsenek olyan lehetőségek, mint idehaza, legyen szó oktatásról, családtámogatásról vagy épp egészségügyről – kezdte Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke, a nőnap alkalmából rendezett konferenciájukon. Hozzátette, a kormány e veszélyekkel és kihívásokkal teli időszakban is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a nők helyzetét javítsa, segítse és megtartsa.

Nőnapi konferencia a KINCS-ben (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hankó Balázs miniszter, az esemény moderátora úgy vélte, Magyarországon nem csak nőnek jó lenni, hanem férfinak is, a nők miatt. – A Kulturális és Innovációs Minisztérium egyszerre felelős a kultúráért, családokért, tudományért, ennek a legfontosabb szereplői, képviselői pedig a nők. Összesen hat államtitkárunk van a minisztériumban, és két férfi, ami jól mutatja, a mindennapi hazaszeretet minisztériumának 2/3-a nőkből áll, és ez így van jól – húzta alá.

Koncz Zsófia családügyi államtitkár elmondta, nagyon sokat számít, hogy egy nő, édesanya képviseli a családügyi államtitkárságot.

– Tudom, miért, mire van szüksége egy édesanyának, tudom, mire van szüksége a magyar családoknak, hiszen én is két gyermek édesanyja vagyok. Magyarországon nőnek és édesanyának is jó lenni, a családok biztonságban élnek, kiszámítható körülmények között.

Más országokban nincs ilyen erős családtámogatás – közölte.

A családokért felelős államtitkár arra is kitért, a munka-magánélet közötti egyensúly egyik kulcsa számára a bölcsődei férőhelyek bővítése volt, majd emlékeztetett, a kormány intézkedése okán 66 százalékról 88 százalékra nőtt a kisgyermekes anyák foglalkoztatása. – Ennek én is a haszonélvezője vagyok, a nagyobbik fiam ugyanis bölcsis már, ami nagy segítség számomra – mondta.

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár és Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: Ladóczki Balázs)

– Ahhoz, hogy ilyen sok női államtitkár tudjon dolgozni a kormányban, kellenek azok az intézkedések, amelyeket a kormány megadott az elmúlt évek során és egyfajta védőhálóként működnek – vette át a szót Varga-Bajusz Veronika. A felsőoktatási államtitkár elárulta, az egyetemekkel, szakképzésekkel való munka olyan számára, mint amikor egy édesanya küzd a saját gyermekeiért. – Volt, hogy kiküldtek egy megbeszélésről, és kérték, ne én menjek legközelebb, mert túl heves voltam – vallott őszintén, kiemelve, szerinte a problémamegoldásban a nők jobbak, mert nem a felelős keresése az első, hanem közös megoldást keres, a csapatával.