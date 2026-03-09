Panchenkót 2020-ban az év újságírójának választották Ukrajnában, 2021-ben pedig a hetedik legbefolyásosabb nő volt az országban. Az Ellenpont felidézte, hogy Zelenszkij ukrán elnök megfenyegette Orbán Viktort, hogy megadja az ukrán katonáknak a címét, akik aztán „elbeszélgetnek vele a saját nyelvükön” – vagyis megölik. Több ukrán katona és elemző pedig Magyarország megszállásával fenyegetőzött. Mostanra egyértelművé vált, hogy Ukrajna be akar avatkozni az áprilisi választásba, és Magyar Pétert akarja hatalomra segíteni.
Diana Panchenko konkrétan arról írt, hogy információi szerint Kijevben egy magyar Majdan előkészítésén dolgoznak. Szavai szerint
Ukrajnában fegyveres harcosokat készítenek fel annak érdekében, hogy a magyar választás előtt radikalizálják a magyarországi tüntetéseket, és káoszt okozzanak Budapesten.
