Törökország semlegesített több iráni ballisztikus rakétát

Irán több ballisztikus rakétát is kilőtt, amelyeket a török légtérben sikerült hatástalanítania a NATO légvédelmi és rakétavédelmi rendszereinek. Törökország a közlemény szerint továbbra is törekszik a szomszédos országokkal való békés együttélésre és a stabilitás megőrzésére, azonban megvédi magát a fenyegetésektől – írja az Andalou Hírügynökség.
A török légtérbe belépő ballisztikus rakétát a Földközi-tenger keleti részén telepített NATO légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek hatástalanították. A védelmi minisztérium közlése szerint néhány töltény üres mezőkre hullott, azonban személyi sérülés nem történt a művelet során. A közleményben egyúttal hangsúlyozták, hogy Törökország továbbra is a békés együttélés mellett foglal állást, azonban mindig és minden körülmények között kész az önvédelemre.
Irán elnöke korábban elnézést kért a szomszédos országoktól a rakétatámadások miatt. Nem sokkal később azonban az iszlám ország újból elkezdte az Öböl menti országokat támadni.
