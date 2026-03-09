Rendkívüli

Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára

Törökország Irán ballisztikus rakéta

Törökország semlegesített több iráni ballisztikus rakétát

A védelmi minisztérium közleménye szerint a Földközi-tenger keleti részén állomásozó NATO légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek semlegesítették a török légtérbe behatoló iráni ballisztikus rakétákat. Törökország hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a régió stabilitásának megőrzését, azonban mindig és minden körülmények között meg fogja tenni a szükséges lépéseket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 16:18
Fotó: MARCUS BRANDT Forrás: DPA
Irán több ballisztikus rakétát is kilőtt, amelyeket a török légtérben sikerült hatástalanítania a NATO légvédelmi és rakétavédelmi rendszereinek. Törökország a közlemény szerint továbbra is törekszik a szomszédos országokkal való békés együttélésre és a stabilitás megőrzésére, azonban megvédi magát a fenyegetésektől – írja az Andalou Hírügynökség

Törökország több iráni ballisztikus rakétát is semlegesített a NATO légvédelmi rendszereinek a segítségével
Törökország több iráni ballisztikus rakétát is semlegesített a NATO légvédelmi rendszereinek a segítségével 
 (Fotó: MARCUS BRANDT / DPA)

A török ​​légtérbe belépő ballisztikus rakétát a Földközi-tenger keleti részén telepített NATO légvédelmi és rakétavédelmi rendszerek hatástalanították. A védelmi minisztérium közlése szerint néhány töltény üres mezőkre hullott, azonban személyi sérülés nem történt a művelet során. A közleményben egyúttal hangsúlyozták, hogy Törökország továbbra is a békés együttélés mellett foglal állást, azonban mindig és minden körülmények között kész az önvédelemre. 

Irán elnöke korábban elnézést kért a szomszédos országoktól a rakétatámadások miatt. Nem sokkal később azonban az iszlám ország újból elkezdte az Öböl menti országokat támadni. 

Irán több hullámban is támadta többek között Izraelt és az Egyesült Arab Emírségeket is. Dubajban egy férfi meghalt az egyik támadás során, miután egy iráni rakéta közvetlenül eltalálta az autóját. Izrael a hétvége során széles körű csapásokat hajtott végre az iráni olajlétesítmények ellen, ami a hírek szerint feszültséget okozott Tel-Aviv és Washington között. 

Izrael a források szerint a kiterjedt támadással el szerette volna tántorítani Teheránt a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól. 

Borítókép: Egy MANTIS légvédelmi rendszer (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

