„Ha még egyszer meglátlak, megöllek!” – Négyfős bűnbanda tartotta terrorban a Pest vármegyei települést

Keménynek hitték magukat.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 09. 17:08
illusztráció Forrás: Pexels
Vádat emelt négy férfival szemben a Dabasi Járási Ügyészség, miután egy, a vasútállomásra tartó férfit raboltak ki és bántalmaztak súlyosan.

A vádirat szerint a sértett tavaly novemberben este az örkényi vasútállomásra igyekezett, ahol felfigyeltek rá a vádlottak, akik négyen voltak. Egyikük cigarettát kért, és miután kapott is, odahívta a társait. Azt mondta a sértettnek, hogy menjen velük, különben megveri. A sértett félelmében követte a négy férfit a vasútállomás közelében lévő kietlen területre.

A négy vádlott körbeállta a sértettet, és közölték vele, hogy megkéselik és elássák, ha nem adja oda az értékeit. Nem volt mit tenni, a sértett átadta a mobiltelefont és a fejhallgatót, azonban ez a vádlottaknak nem volt elég. 

Az egyik férfi elővett egy kést, és közölte a sértettel, hogy le fogja szúrni. 

A sértett – mivel átadta minden értékét –, kérte, hogy engedjék elmenni. Ekkor az egyik vádlott ököllel arcon ütötte a férfit, majd két társa is bántalmazni kezdte. A negyedik arra figyelt, nehogy arra menjen valaki. A bántalmazást követően az egyik támadó közölte a sértettel, hogy ha meglátja a településen, el fogja tenni láb alól. A zsákmányolt értékeket a vádlottak pénzzé tették, és elosztották egymás között.

A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A rendőrök néhány óra alatt azonosították és elfogták az elkövetőket.

A Dabasi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő négy férfit minősített rablás bűntettével és súlyos testi sértés bűntettével vádolja. A vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltását kiszabását, valamint a sértett kárának megtérítését indítványozta az ügyészség.

A vádlottak bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

