Vádat emelt négy férfival szemben a Dabasi Járási Ügyészség, miután egy, a vasútállomásra tartó férfit raboltak ki és bántalmaztak súlyosan.
„Ha még egyszer meglátlak, megöllek!” – Négyfős bűnbanda tartotta terrorban a Pest vármegyei települést
Keménynek hitték magukat.
A vádirat szerint a sértett tavaly novemberben este az örkényi vasútállomásra igyekezett, ahol felfigyeltek rá a vádlottak, akik négyen voltak. Egyikük cigarettát kért, és miután kapott is, odahívta a társait. Azt mondta a sértettnek, hogy menjen velük, különben megveri. A sértett félelmében követte a négy férfit a vasútállomás közelében lévő kietlen területre.
A négy vádlott körbeállta a sértettet, és közölték vele, hogy megkéselik és elássák, ha nem adja oda az értékeit. Nem volt mit tenni, a sértett átadta a mobiltelefont és a fejhallgatót, azonban ez a vádlottaknak nem volt elég.
További Belföld híreink
Az egyik férfi elővett egy kést, és közölte a sértettel, hogy le fogja szúrni.
A sértett – mivel átadta minden értékét –, kérte, hogy engedjék elmenni. Ekkor az egyik vádlott ököllel arcon ütötte a férfit, majd két társa is bántalmazni kezdte. A negyedik arra figyelt, nehogy arra menjen valaki. A bántalmazást követően az egyik támadó közölte a sértettel, hogy ha meglátja a településen, el fogja tenni láb alól. A zsákmányolt értékeket a vádlottak pénzzé tették, és elosztották egymás között.
A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
További Belföld híreink
A rendőrök néhány óra alatt azonosították és elfogták az elkövetőket.
A Dabasi Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő négy férfit minősített rablás bűntettével és súlyos testi sértés bűntettével vádolja. A vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltását kiszabását, valamint a sértett kárának megtérítését indítványozta az ügyészség.
A vádlottak bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A magyar választások befolyásolása lehetett az ukránok célja, egyre több minden derül ki az aranykonvojról
A kormány leváltására szánták az aranykonvoj által szállított pénzt, állítja egy ukrán újságíró.
Kellemes kora tavasz örvendezteti meg az országot, egy dologra lesz csak érdemes odafigyelni + videó
Ezt jobb, ha nem felejti el.
Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára
Ma éjféltől lépnek életbe a védett árak.
Pintér Sándor: A terrorveszély miatt a V4-ek és Ausztria együttműködését növelni kell!
A fő feladat a terrorhelyzetek megelőzése volt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A magyar választások befolyásolása lehetett az ukránok célja, egyre több minden derül ki az aranykonvojról
A kormány leváltására szánták az aranykonvoj által szállított pénzt, állítja egy ukrán újságíró.
Kellemes kora tavasz örvendezteti meg az országot, egy dologra lesz csak érdemes odafigyelni + videó
Ezt jobb, ha nem felejti el.
Orbán Viktor: Az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére ma éjféltől védett árat vezetünk be minden magyar család és vállalkozás számára
Ma éjféltől lépnek életbe a védett árak.
Pintér Sándor: A terrorveszély miatt a V4-ek és Ausztria együttműködését növelni kell!
A fő feladat a terrorhelyzetek megelőzése volt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!