„Ha még egyszer meglátlak, megöllek!” – Négyfős bűnbanda tartotta terrorban a Pest vármegyei települést

A vádirat szerint a sértett tavaly novemberben este az örkényi vasútállomásra igyekezett, ahol felfigyeltek rá a vádlottak, akik négyen voltak. Egyikük cigarettát kért, és miután kapott is, odahívta a társait. Azt mondta a sértettnek, hogy menjen velük, különben megveri. A sértett félelmében követte a négy férfit a vasútállomás közelében lévő kietlen területre.

A négy vádlott körbeállta a sértettet, és közölték vele, hogy megkéselik és elássák, ha nem adja oda az értékeit. Nem volt mit tenni, a sértett átadta a mobiltelefont és a fejhallgatót, azonban ez a vádlottaknak nem volt elég.